Dans une demi-finale qui n'a pas manqué de suspense, l'équipe d'Argentine est parvenue à remporter le choc au sommet face à son homologue anglaise sur le score de 2-1, s'assurant ainsi une place en finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Le match, disputé dans une ambiance électrique, a offert un jeu offensif maîtrisé de la part des deux équipes, avant que l'Argentine ne scelle la rencontre dans les dernières minutes grâce à un but assassin qui a déclenché la liesse des supporters. Quant à l'Angleterre, elle a livré une prestation honorable, mais n'a pu éviter l'élimination après un long parcours dans la compétition.

Avec cette victoire, l'Argentine se retrouve à une seule marche du sacre mondial, tout comme les milliers de supporters qui se retrouvent à une seule marche de remporter le grand prix dans le cadre du concours Driven Quest.

Avec le soutien de Valvoline by Aramco, la marque d'origine d'huiles moteur forte de plus de 160 ans d'innovation et de performance.

En sa qualité de partenaire officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Valvoline by Aramco vous offre un ballon FIFA exclusif gratuit avec chaque prestation éligible, ainsi qu'une chance de gagner des cadeaux exclusifs signés Adidas, et même l'opportunité de remporter l'une des trois voitures neuves grâce au concours Driven Quest.

Ne manquez pas l'occasion de rejoindre Valvoline Driven Quest pour gagner des objets de collection footballistiques exclusifs et participer au tirage au sort du grand prix.