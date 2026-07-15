L'Argentine décroche son billet pour la finale après un match haletant contre l'Angleterre… Il ne lui reste plus qu'un pas à franchir pour réaliser son rêve de remporter le titre mondial

Au terme d'une demi-finale riche en rebondissements, l'équipe d'Argentine a dominé son homologue anglaise 2-1 et s'est qualifiée pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™.

Dans une ambiance survoltée, les deux formations ont offert un spectacle offensif de haute volée avant que l’Argentine ne scelle l’issue du match dans les dernières minutes grâce à un but décisif, déclenchant la liesse de ses supporters. L’Angleterre, malgré une prestation honorable, échoue ainsi à poursuivre son parcours et quitte la compétition.

Grâce à cette victoire, l’Argentine se trouve à une marche du sacre suprême, tout comme les milliers de supporters qui peuvent, eux aussi, remporter la grosse cagnotte du concours Driven Quest.

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