Partager Suivez GOAL sur Google

L’Argentine portera sa contestation des sanctions infligées par la FIFA pour la finale de la Coupe du monde devant le Tribunal arbitral du sport, après que la commission de recours de l’instance a confirmé la suspension de dix matches de Leandro Paredes et l’amende de 321 000 dollars infligée à la fédération nationale. La suspension de Nahuel Molina a toutefois été réduite, mais la fédération affirme disposer des arguments nécessaires pour faire annuler les sanctions restantes.

Publicité

L'Argentine confirme son recours auprès du TAS contre les sanctions liées à la finale de la Coupe du monde

L'Association argentine de football (AFA) a annoncé samedi qu'elle ferait appel devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) contre les sanctions infligées par la FIFA à la suite des incidents survenus à la fin de la finale de la Coupe du monde 2026. Près de quatre mois après la victoire de l'Espagne contre l'Argentine (1-0 après prolongation) à East Rutherford, l'affaire est loin d'être close.

Au coup de sifflet final, plusieurs joueurs et membres de l'encadrement argentins s'en sont pris à leurs homologues espagnols, Paredes étant au cœur des incidents. Le milieu de terrain a jeté Eric Garcia au sol et l'a saisi à la gorge, avant de faire tomber Gavi.

La suspension de Paredes maintenue, la FIFA rejette le recours de l'Argentine

Paredes faisait l'objet de trois chefs d'accusation, plus que tout autre joueur impliqué, tandis que des procédures avaient également été ouvertes contre Molina, Thiago Almada, l'entraîneur adjoint Roberto Ayala et l'Espagnol Gavi. Dans un communiqué, l'AFA a confirmé avoir reçu les décisions de la commission d'appel de la FIFA, qu'elle avait contestées, et que la suspension de 10 matches de Paredes avait été maintenue.

La commission a également maintenu l'amende de 321 000 $ infligée à la fédération pour des chants discriminatoires entonnés par des supporters argentins. L'AFA est donc prête à porter l'affaire devant le tribunal basé à Lausanne.

Publicité Publicité

L'AFA estime avoir des arguments pour faire annuler les décisions de la FIFA

Précisant la suite de sa démarche, l'AFA a déclaré : « Les prochaines étapes, destinées à défendre les droits du joueur et de l'AFA, consisteront à demander les motifs des décisions, puis à porter l'affaire devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) pour un nouvel examen, car l'Association estime disposer d'arguments factuels et juridiques suffisants pour justifier ce recours. »

Related Topics

Molina a toutefois obtenu un allègement de sa sanction : la commission d'appel a ramené sa suspension de sept à quatre matches et réduit son amende à 60 000 $.

La suite pour Paredes et Molina

Molina a déjà purgé trois de ces quatre matches en manquant les rencontres amicales disputées par l'Argentine en octobre contre la Bolivie, le Burkina Faso et le Bénin. Il ne lui reste donc qu'un match de suspension.

Publicité

Paredes devra patienter bien plus longtemps : l'AFA doit recevoir les motifs écrits de la FIFA avant de pouvoir déposer son recours à Lausanne.