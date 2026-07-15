L'Argentine bat l'Angleterre au terme d'une fin de match haletante et se qualifie à nouveau pour la finale de la Coupe du monde

L'Argentinedéfiera l'Espagne en finale de la Coupe du monde. En demi-finale, à Atlanta, elle a renversé l'Angleterre (2-1) après avoir été menée 1-0 par la formation de Thomas Tuchel. Le champion du monde en titre peut donc conserver son titre dimanche.

D’emblée, le match a été intense, ponctué d’accrochages où Lionel Messi s’est lui-même illustré. Les supporters des deux nations se sont fait entendre dans les tribunes d’Atlanta.

Les deux formations ont tenté d’élaborer leurs attaques, mais aucune occasion franche ne s’est concrétisée jusqu’à la première pause. Après la pause, Jude Bellingham s’est davantage impliqué dans le jeu et John Stones a manqué le cadre de la tête sur un coup franc. De l’autre côté, Enzo Fernández a tiré de justesse au-dessus, au grand soulagement de Jordan Pickford. Aucun but à la mi-temps de cette demi-finale tendue.

Peu après la reprise, Pickford a empêché Julián Álvarez de marquer. C’est l’Angleterre qui a ouvert le score : Morgan Rogers a délivré un centre parfait depuis la droite, puis Anthony Gordon, rentré dans l’axe, a conclu à bout portant. L’Argentine s’est aussitôt ruée vers l’égalisation, mais Djed Spence a intercepté in extremis pour contrer Giuliano Simeone. Peu après, Fernández a tiré au-dessus. Juste avant la deuxième pause, Pickford a brillamment empêché Nicolás González de marquer de la tête, suite à un centre millimétré de Messi.

L’Argentine a maintenu la pression et nourri des regrets lorsque le coup de tête d’Alexis Mac Allister a heurté le poteau. González a ensuite placé une tête à côté, mais il était signalé en position de hors-jeu. Le temps filait et l’Angleterre devait redoubler d’efforts pour préserver son maigre avantage. Messi et ses coéquipiers frappaient avec insistance à la porte dans les dernières minutes.

Le 1-1 est tombé à la 85^e minute : Fernández s’est positionné et a déjoué Pickford d’une frappe puissante à distance. Le signal pour les Argentins de continuer à pousser et même de porter le score à 1-2. Lautaro Martínez, seul entre deux Anglais au second poteau, a marqué de la tête à bout portant. L’Argentine est donc de nouveau en finale de la Coupe du monde.