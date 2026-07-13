L'Argentine adresse une demande urgente à la FIFA avant son match contre l'Angleterre

L'Argentine a déposé une demande spéciale auprès de la Fédération internationale de football (FIFA) avant de défier l'Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, et la décision finale est attendue demain, mardi.

L’équipe d’Argentine de Lionel Scaloni défiera l’Angleterre à Atlanta, mercredi, dans un choc qui décidera du dernier qualifié pour la finale de la Coupe du monde.

Leurs duels ont souvent marqué l’histoire, à l’image du célèbre but de Diego Maradona, qui avait permis à l’Argentine de l’emporter 2-1 en quart de finale de la Coupe du monde 1986.

En 1998, l’Albiceleste avait aussi privé les Three Lions de la Coupe du monde après l’expulsion de David Beckham pour un coup porté à Diego Simeone.

Fait marquant : l’Albiceleste évoluait alors en maillot bleu foncé plutôt qu’en bleu et blanc rayé, une superstition que les « danseurs de tango » souhaitent reproduire.

Selon le journaliste argentin Gastón Edul, qui suit la sélection tout au long de la compétition, les « danseurs de tango » ont officiellement demandé à la FIFA l’autorisation de revêtir cette tenue alternative.

La requête est en cours d’examen ; une réponse définitive est attendue ce mardi, moins de 24 heures avant le coup d’envoi.

De son côté, l’Angleterre évoluera en blanc, statut de « domicile » oblige.

L’Argentine entretient depuis longtemps un rapport superstitieux avec le football.

Si aucune explication officielle n’a filtré, beaucoup y voient une « cábala », ces superstitions chères aux Argentins.

Un reportage de la BBC rappelle que l’Argentine est réputée pour son attachement aux superstitions et aux rituels, censés porter chance à la sélection lors des Coupes du monde.

Selon un sondage cité par la BBC, un Argentin sur quatre effectue des rituels pour porter chance à la sélection.

Le rapport ajoute : « Regarder les matchs avec le même groupe d’amis, s’asseoir à la même place et porter les mêmes vêtements tout au long du tournoi sont autant de moyens auxquels recourent certains Argentins pour tenter de faire en sorte que la chance soit du côté de leur équipe nationale. »