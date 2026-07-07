L'Argentine a-t-elle bénéficié d'une décision arbitrale favorable contre l'Égypte ? Réponse sans équivoque de Gary Neville et Roy Keane

La polémique arbitrale qui entoure le match Égypte-Argentine reste en tête des actualités. Les Pharaons, menés 2-0 jusqu’à la 79^e minute, ont finalement perdu 3-2 en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, mardi soir.

Les Pharaons menaient 2-0 jusqu’à la 79^e minute, avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur en inscrivant trois buts consécutifs et ne valide son billet pour les quarts de finale.

Le match a donné lieu à une vive polémique arbitrale après l’annulation d’un but égyptien en début de seconde période, inscrit par Mostafa Zico, suite à un recours à la vidéo pour une faute initiale sur son coéquipier Marwan Attia.

Le staff technique emmené par Hossam Hassan et les joueurs égyptiens ont également contesté la validation du troisième but argentin, estimant qu’il y avait une faute sur Mohamed Salah, mais l’arbitre a refusé de consulter la vidéo.

Interrogé sur le plateau d’ITV, l’ex-international anglais Gary Neville a estimé qu’un but similaire marqué par l’Argentine n’aurait probablement pas été annulé.

Son ancien coéquipier à Manchester United, Roy Keane, a abondé dans son sens, estimant que l’Argentine avait bénéficié d’une bonne dose de chance dans cette décision.

Selon le journal anglais « The Sun », Keane a déclaré : « Il semble que les grandes équipes tirent profit de ces décisions, mais cela n’enlève rien aux exploits de l’Argentine ici. Je tire mon chapeau à l’Argentine. »

Il conclut : « Les décisions peuvent vous être favorables ou défavorables, et ce sont souvent les grandes équipes qui en profitent. »



