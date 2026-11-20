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Liverpool voit ses chances de renforcer durablement sa défense augmenter : Deco, directeur sportif du FC Barcelone, a ouvert la porte à un transfert définitif de Ronald Araujo à Anfield. L’international uruguayen est devenu un élément essentiel de la défense d’Andoni Iraola depuis son arrivée en prêt en août, aidant Liverpool à se mêler sérieusement à la lutte pour le titre en Premier League.

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Deco confirme l’option d’achat de 47 millions de livres après le retour en forme d’Araujo à Liverpool

Le FC Barcelone est prêt à laisser partir définitivement Araujo à l’issue de son prêt d’une saison à Liverpool. Le directeur sportif Deco a confirmé que Liverpool disposait d’une option d’achat de 47 millions de livres, même si le défenseur de 27 ans devra encore trouver un accord sur ses conditions personnelles avant qu’un transfert puisse être finalisé.

Araujo a accepté une baisse de salaire pour quitter le Camp Nou en août , après avoir peiné à trouver son rythme en Espagne. Utilisé principalement au poste d’arrière droit par l’entraîneur Andoni Iraola, il a aidé Liverpool à atteindre la quatrième place du classement de Premier League.

Lors des huit matches de championnat où Araujo a évolué sur le flanc droit, Liverpool n’a encaissé que six buts. La moitié d’entre eux l’ont été lors d’une défaite 3-0 contre Manchester City, après l’expulsion de Ryan Gravenberch.

Le directeur sportif du Barça salue l’adaptation sans difficulté de l’ancien capitaine

Au micro de la radio catalane Tot Costa, Deco, ancien meneur de jeu de Chelsea et du Portugal, s’est dit personnellement ravi de voir l’ancien capitaine du Barça retrouver sa forme en Angleterre.

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« Je pense qu’[avec] Ronald, (l’adjoint) Bojan [Krkic] et moi avons traversé pas mal de choses avec lui ces dernières années, a déclaré Deco. Personnellement, je suis heureux pour lui. Au-delà du football, nous travaillons au Barça : nous voulons le meilleur pour le club, nous devons gagner, nous voulons le meilleur effectif. Mais, en fin de compte, nous restons en contact et nous voulons aussi construire des relations.

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« Ronald a été capitaine ces dernières années. Il a connu des moments difficiles au club , mais aussi des moments heureux. Ces dernières années, il a été l’un des leaders et des idoles du Barça. C’est pourquoi nous revenons un peu à cette dynamique : sa dynamique de jeu n’était pas la meilleure pour lui. Il prend sa propre décision, nous la respectons, et l’entraîneur aussi.

« Et pour nous, le plus important, par-dessus tout, c’est de voir un joueur qui s’est remis, qui est heureux et dont la carrière sportive suit une dynamique positive. S’il décide ensuite de rester là-bas, Liverpool dispose d’une option d’achat, puisque le club sait parfaitement ce qu’il doit faire ou non, et je pense qu’il prendra sa décision au bon moment. »

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Une rentrée d’argent attend le Barça si Liverpool lève l’option

Si le FC Barcelone apprécie ce qu’Araujo a apporté au Camp Nou, Deco a reconnu que la vente du défenseur serait financièrement bénéfique au club catalan, à condition que Liverpool trouve un accord avec le joueur lui-même.

« Si tout va dans ce sens, que Ronald va bien, qu’il est heureux et qu’il décide de rester là-bas, parce qu’ils doivent aussi négocier avec lui, il ne s’agit plus simplement de payer la clause pour que cela se passe bien pour nous, a poursuivi Deco. Nous serons heureux pour plusieurs raisons : parce que les choses auront fonctionné, parce que Ronald sera heureux, parce que cela se sera bien passé pour nous. Il nous a aidés pendant son passage au Barça.

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« Et, en plus de cela, il aura poursuivi sa carrière sportive sans difficulté. Sans difficulté et avec bonheur, parce que le football, c’est un peu comme ça. Parfois, la dynamique n’est pas la meilleure, mais nous voulons quand même que quelqu’un réussisse quand le moment vient. Et bien sûr, si l’argent rentre, ce ne serait pas mal non plus, alors nous verrons. Il a une date limite pour exercer l’option, comme nous en avons lorsque nous accueillons des joueurs en prêt. Ensuite, on peut essayer de négocier, on peut travailler, cela dépendra de notre situation à ce moment-là, du joueur, de certaines choses à présent. »

Liverpool doit respecter une échéance décisive cet été pour un transfert définitif

Liverpool a jusqu’à une date limite fixée pour lever l’option d’achat de 47 millions de livres, ce qui laisse à Iraola et aux dirigeants du club le reste de la saison pour évaluer la régularité d’Araujo. Si Liverpool décide d’aller de l’avant, il devra encore négocier de nouvelles conditions contractuelles avec l’Uruguayen, qui avait accepté une baisse de salaire pour rendre possible son prêt initial.

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Pour le FC Barcelone, la situation restera ouverte jusqu’à l’expiration de ce délai. Si Liverpool ne lève pas l’option à temps, les deux clubs pourraient encore reprendre les négociations, selon la situation du Barça et les souhaits d’Araujo à la fin de la saison.