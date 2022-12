Véritable star au Mexique, l’ancien buteur de l’Olympique de Marseille, André-Pierre Gignac, n’a pas oublié la rivalité avec le Paris Saint-Germain.

André-Pierre Gignac a porté le maillot de la formation phocéenne pendant cinq saisons avant de s’exiler à Monterrey au Mexique où il est devenu l’une des légendes du club des Tigres UANL.

Gignac tacle le PSG

Son passage sur les bords de la Canebière, le buteur tricolore ne l’a pas oublié. Il a gardé d’excellents rapports avec les supporters marseillais. C’est donc en toute logique que le joueur de 37 ans envoie des piques sans hésiter au Paris Saint-Germain.

C’est ce qu’il vient de faire dans un entretien accordé à Fox Sports. « Nous n'avons pas autant d'argent que Paris. La philosophie de l'Olympique de Marseille, c'est la passion, a-t-il expliqué. C'est le plus grand club de France, le seul à avoir remporté la Ligue des Champions. »

André-Pierre Gignac sait très bien où il faut appuyer pour faire mal. Il est revenu sur les difficultés du club parisien en compétition européenne. « Le PSG, avec tous ses investissements depuis 12 ans, cherche encore la Ligue des Champions, et on ne lui donne pas, a-t-il enchainé. Après, si tu termines 2e du championnat de France, c'est comme si tu étais champion. Au PSG, ils ont un trio offensif incroyable. Les défenseurs sont les meilleurs du monde. Ils ont des joueurs comme Hakimi et Mbappé. Vous ne pouvez pas rivaliser en France avec eux ».

Âgé de 37 ans, l’ancien marseillais évolue toujours aux Tigres UANL. Et il est performant. Il a inscrit 11 buts et offert 3 passes décisives en 20 rencontres toutes compétitions confondues. Son contrat prendra fin à l’été 2024.