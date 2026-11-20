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Le sc Heerenveen poursuit sa saison d’Eredivisie samedi soir (21 h) sur le terrain du FC Groningen. Avant le Derby du Nord, Robin Veldman a laissé entrevoir une bonne nouvelle dans la Leeuwarder Courant et sur Omrop Fryslân. Originaire du Flevoland, il semble en effet prêt à prolonger son contrat, mais attend certaines garanties du club.

« Le club m’a dit qu’il était satisfait de notre collaboration », commence Veldman dans un entretien avec la Leeuwarder Courant. « Je lui ai dit que je l’étais aussi. Je pense que cela tient aux résultats et à la bonne ambiance au sein du club et autour de lui. Mais j’ai aussi demandé au club : comment allons-nous aborder l’été prochain et la suite ? »

Veldman a été nommé à Heerenveen en mars 2025, peu après le départ de l’entraîneur Robin van Persie pour Feyenoord. Il a conduit Heerenveen à la neuvième place cette saison-là. La saison précédente, les Frisons ont terminé huitièmes et occupent actuellement une belle sixième place. Le contrat de Veldman court jusqu’à la mi-2027, sans compter une année supplémentaire en option.

L’envie de prolonger leur collaboration est réciproque, même si rien n’est encore conclu. L’entraîneur souhaite avoir une certaine assurance que l’équipe pourra continuer à obtenir des résultats dans les années à venir. Il en a discuté avec le directeur général Ferry de Haan et le responsable technique Johan Hansma.

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« Le club a été très honnête à ce sujet : nous avons enregistré une perte l’an dernier, raconte Veldman. Nous l’acceptons parce que nous avons du capital sur le terrain. En même temps, ils indiquent qu’il faudra bien, à un moment donné, tirer de l’argent de ce capital. »

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« Je le comprends, mais ma question est la suivante : en combien d’étapes cela se fera-t-il ? Un transfert cet hiver, deux cet été et peut-être encore un l’hiver suivant ? Ou, par exemple, six d’un seul coup ? Cela aurait un impact considérable sur la construction d’une équipe et l’obtention de résultats. »

« Ce sont des choses dont nous parlons ouvertement et honnêtement. Car le club doit faire le bon choix pour l’avenir, mais moi aussi. » Veldman défend également les membres de son staff, dont les contrats arrivent à échéance comme le sien. « Je les soutiens pleinement et j’ai dit au club qu’il devait d’abord discuter avec eux avant de poursuivre les discussions avec moi. »

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Sur Omrop Fryslân, Veldman confirme que les discussions avec la direction du club vont, en tout cas, dans le bon sens. « Nous sommes très proches d’un accord. Il y aura encore quelques discussions, mais rien de préoccupant. Les choses avancent bien. Il n’y a pas encore de fumée blanche, car personne n’a encore allumé le poêle », précise Veldman.

Heerenveen devra se passer de Hristiyan Petrov à l’Euroborg. Le Bulgare est revenu blessé de la période internationale. Groningen sera privé d’Etienne Vaessen et de Hans Hateboer, suspendus après avoir reçu un carton rouge lors de la précédente journée contre l’AZ. L’entraîneur Dick Lukkien sera lui aussi absent. Il vient de recevoir une nouvelle hanche.