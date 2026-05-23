Après la rencontre FC Volendam - Willem II, finale des barrages de promotion-relégation, Bram van Polen a exprimé des réserves sur la décision de l’arbitre Sander van der Eijk. Pour l’analyste d’ESPN, le but de Robert Mühren, marqué en prolongation au Kras Stadion, n’aurait pas dû être refusé.

Alors que l’attaquant, qui fêtait ses adieux, avait expédié le ballon dans les filets à bout portant, offrant ainsi virtuellement le maintien à Volendam, l’arbitre a finalement refusé le 2-2, estimant que Yannick Leliendal avait gêné son adversaire Gijs Besselink en se positionnant sur son pied.

Après la rencontre, le journaliste Pascal Kamperman a interrogé Van Polen sur la validité de cette décision. L’ancien arrière droit a alors souligné une incohérence avec le deuxième but de Willem II, inscrit en première période par Finn Stam, lequel avait légèrement touché Gibson Yah au visage juste avant de marquer.

« J’ai immédiatement repensé au 0-2 de Willem II », soupire Van Polen, qui a vu Willem II accéder à l’Eredivisie après la séance de tirs au but. « Je reconnais qu’il y a faute. Mais dans ce cas, laisse le jeu se poursuivre. L’arbitre pourrait éviter ça des deux côtés en sifflant immédiatement. Comme ça, on n’aurait pas à subir les conneries après coup. Van der Eijk se fait du tort avec ça. »

Interrogé à nouveau sur la réalité de la faute de Leliendal, l’ancien latéral droit répond : « Pour moi, cette action ne méritait pas d’être sifflée. C’était regrettable. J’ai l’impression que Volendam n’a pas eu l’arbitre avec lui ce soir. Pas du tout. »

Lors de la séance de tirs au but, Nordin Bukala a manqué sa tentative pour Volendam, tandis que Willem II a convertい tous ses penalties. Les Tilburgeois retrouveront donc l’élite la saison prochaine. En revanche, le club local est relégué en Keuken Kampioen Divisie.