Essam Abdel Fattah, président de la commission des arbitres égyptienne, a révélé avoir reçu une demande officielle de la Fédération somalienne pour faire appel à l'arbitre Omar Artan afin de diriger des matchs du championnat égyptien, affirmant qu'il ne s'opposait pas à cette démarche, en attendant l'accord de la Fédération égyptienne de football.

Abdel Fattah a déclaré, lors de propos télévisés, qu'Artan l'avait contacté, mais pas dans le but de diriger le match entre Al Ahly et le Zamalek, précisant : « Il a envoyé un courrier officiel de la Fédération somalienne demandant à arbitrer dans le championnat égyptien. Je ne m'y oppose pas, mais nous attendons l'accord de la Fédération égyptienne, et si la Fédération de football donne son feu vert, nous l'accueillerons dans le championnat égyptien dans les plus brefs délais. »

Les coulisses du choix de l'arbitre du choc

Le président de la commission des arbitres est revenu sur les coulisses du choix de l'arbitre slovène Rade Obrenović pour diriger le choc entre Al Ahly et le Zamalek, prévu le dimanche 11 octobre au stade du Caire, dans le cadre de la sixième journée du championnat égyptien.

Abdel Fattah a expliqué que la commission avait sollicité les fédérations des cinq grands championnats européens, mais que l'Allemagne, l'Angleterre et l'Italie avaient décliné l'envoi d'arbitres, tandis que la réponse du Portugal était arrivée tardivement, et que le corps arbitral disponible ne faisait pas partie de l'élite, ce qui valait également pour les options espagnoles.

Il a ajouté avoir personnellement contacté plusieurs arbitres, mais que ceux-ci s'étaient désistés en raison de leurs engagements, notamment les matchs de la Ligue des champions, avant que la commission ne jette son dévolu sur l'arbitre slovène, qu'il a décrit comme le meilleur de son pays.

Sa position sur l'arbitrage étranger

Abdel Fattah a défendu les arbitres, soulignant que les critiques dont fait l'objet l'arbitrage ne se limitent pas à l'Égypte, mais s'étendent à l'Espagne et à d'autres grandes nations, estimant que l'arbitre est souvent le maillon le plus faible du système footballistique.

Il a affirmé qu'il est difficile pour l'arbitrage de devenir un élément fort aux yeux du public, ajoutant que les championnats espagnol, français et italien ne font pas appel à des arbitres étrangers pour diriger leurs matchs, quel que soit le niveau de l'arbitrage.

La vérité sur la situation de Mahmoud Achour

Au sujet de la situation de l'arbitre Mahmoud Achour, Abdel Fattah a précisé que le terme le plus juste pour décrire ce qui s'est passé est un désistement, soulignant qu'Achour souhaitait depuis le début travailler dans le domaine des médias, avant d'accepter de rejoindre la commission à l'issue de discussions, puis de prendre sa décision finale, qu'il a assuré respecter.

Il a également révélé des démarches visant à améliorer les aspects psychologiques des arbitres, à travers l'organisation de séances individuelles et le recours à l'avenir à des spécialistes du soutien psychologique, notant que certains arbitres avaient déjà fait appel à des psychologues en raison de la frustration.