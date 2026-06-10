Ces derniers jours, la presse s’est largement fait l’écho du cas de l’arbitre somalien Omar Artan. Les autorités américaines lui ont refusé l’entrée sur leur territoire, suscitant l’indignation des supporters de football à travers le monde. Un responsable de la Maison Blanche a finalement apporté des précisions sur les circonstances de cet incident.

Cette Coupe du monde devait marquer sa première participation en tant qu’arbitre, mais ce rêve s’est brusquement envolé : à son arrivée aux États-Unis, le referee de 34 ans s’est vu refuser l’entrée du territoire et a été immédiatement renvoyé.

Dans un entretien accordé au New York Times, Artan a relaté son calvaire à l’aéroport de Miami, où il est arrivé le week-end dernier.

« Ils m’ont interrogé pendant onze heures sur mon pays, la situation politique, le motif de ma visite et l’organisation terroriste Al-Shabab. »

« J’ai présenté des photos de ma carrière d’arbitre et divers documents officiels de la FIFA, mais ils ont tout de même décidé de me renvoyer », conclut Artan.

Mardi soir, Andrew Giuliani, président de la « White House FIFA Task Force », a justifié cette décision.

« Nous avons de très bonnes raisons de ne pas le laisser entrer. Il y a de sérieuses inquiétudes. Cet homme a des liens avec des membres de l’organisation terroriste Al-Shabab. »

L’ambassade de Somalie aux États-Unis s’efforce actuellement de résoudre ce contentieux, ce qui laisse subsister un mince espoir de le voir finalement officier lors de la Coupe du monde.