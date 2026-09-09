La star offensive brésilienne a été invitée à quitter la pelouse par l'entraîneur du Real, Jose Mourinho, à la 87e minute du match contre les Nerazzurri mardi soir, et devait en principe être remplacée par Alvaro Carreras, mais cela ne s'est d'abord pas produit.

Comme Vinicius mettait trop de temps à quitter le terrain aux yeux de l'arbitre Michael Oliver, pour la raison évidente de faire tourner le plus possible le chronomètre alors que les Merengue menaient 2-1, l'entrée de Carreras a tout simplement été refusée.

Les Madrilènes ont ainsi dû évoluer pendant un certain temps à un homme de moins et ont même failli être punis. L'Inter a tenté de profiter de sa supériorité numérique et s'est procuré une frappe, au terme d'une attaque sur le côté gauche, par l'intermédiaire de Henrikh Mkhitaryan. C'est avec difficulté que le gardien du Real, Thibaut Courtois, a pu repousser la tentative de l'ancien joueur de Dortmund.

Ce n'est qu'après le dégagement en corner des Merengue, qui a provoqué une interruption du jeu, que Carreras a été autorisé à entrer sur la pelouse. Depuis la sortie de Vini Junior, plus d'une minute s'était déjà écoulée, pendant laquelle le joueur de 23 ans était simplement resté au bord du terrain.

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Quelle nouvelle règle a été appliquée à Vinicius Junior ?

Depuis la Coupe du monde déjà, les arbitres ont la possibilité de retarder les remplacements si le joueur remplacé met inutilement trop de temps à revenir vers le banc des remplaçants.

Comme Vini Jr. a eu besoin de nettement plus que les dix secondes maximales prévues pour rejoindre la ligne de touche, lui qui avait applaudi en quittant la pelouse en direction des tribunes, d'où l'on entendait par moments des sifflets à son encontre, l'arbitre Oliver a décidé d'appliquer strictement cette nouvelle règle.

L'action n'a plus eu d'influence sur le résultat final. Grâce à des buts de Kylian Mbappe et Federico Valverde, les Madrilènes se sont imposés de justesse 2-1 pour leur entrée en lice en Ligue des champions. L'Inter n'a marqué que le but de la réduction de l'écart par l'intermédiaire de Carlos Augusto.