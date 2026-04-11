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Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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L’arbitre qui a accueilli Ronaldo pour la première fois dirigera la rencontre entre Al-Nassr et Al-Akhdoud

Al Akhdoud vs Al Nasr FC
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Arabie saoudite
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« El Don » mène « El Alami » dans un nouveau duel

La Fédération saoudienne de football a désigné l’arbitre qui dirigera la rencontre très attendue entre Al-Nassr et Al-Akhdoud, comptant pour la 28ᵉ journée du championnat Roshen.

Al-Nassr se déplacera ce samedi au stade Prince Hazloul bin Abdulaziz de Najran pour affronter Al-Akhdoud, à l’occasion de la 28ᵉ journée de la Ligue Roshen.

La Fédération saoudienne de football a désigné Khaled Al-Taris comme arbitre central de la rencontre, assisté de Mohammed Al-Abkari et Abdulrahim Al-Shammari.

Sami Al-Jreis officiera en tant qu’arbitre vidéo, assisté de Saad Al-Subaie, tandis qu’Abdullah Al-Kharboush assumera les fonctions d’arbitre quatrième.

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Khaled Al-Taris conserve un souvenir marquant de Cristiano Ronaldo, puisqu’il avait dirigé son premier match sous les couleurs d’Al-Nassr, le 22 janvier 2023, lors de la 14^e journée de la saison 2022-2023 face à Al-Ittifaq.

Il a également officié lors du 50^e but de « CR7 » en Roshen League, inscrit lors du match nul 1-1 contre Al-Raed le 22 août 2024, en ouverture de la saison 2024-2025.

Toutefois, la rencontre a aussi suscité une vive polémique arbitrale : l’officiel saoudien a annulé un second but de la star portugaise pour hors-jeu, une décision jugée erronée par de nombreux observateurs et qui a contraint Al-Nassr à se contenter d’un match nul pour son entrée en matière.

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