La star offensive brésilienne a été priée de quitter la pelouse par l’entraîneur du Real, Jose Mourinho, à la 87e minute du match contre les Nerazzurri mardi soir et devait en principe être remplacée par Alvaro Carreras, mais cela ne s’est d’abord pas produit.

Comme Vinicius, selon l’arbitre Michael Oliver, quittait le terrain trop lentement, pour la raison évidente de faire tourner autant que possible le chronomètre alors que les Merengue menaient 2-1, l’entrée en jeu de Carreras a tout bonnement été refusée dans l’immédiat.

Les Madrilènes ont ainsi dû évoluer pendant un certain temps avec un homme de moins et ont même failli être punis. L’Inter a tenté de profiter de sa supériorité numérique et s’est procuré une occasion à la suite d’une attaque sur le côté gauche, conclue par Henrikh Mkhitaryan. Le gardien du Real, Thibaut Courtois, n’a pu détourner le tir de l’ancien joueur de Dortmund qu’avec difficulté.

Ce n’est qu’une fois que les Merengue ont concédé un corner, provoquant ainsi un arrêt de jeu, que Carreras a été autorisé à entrer sur la pelouse. Depuis la sortie de Vini Junior, plus d’une minute s’était déjà écoulée, pendant laquelle le joueur de 23 ans était simplement resté sur la ligne de touche.

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Quelle nouvelle règle a été appliquée à Vinicius Junior ?

Depuis la Coupe du monde déjà, les arbitres ont la possibilité de retarder les remplacements de joueurs si le joueur remplacé met inutilement trop de temps à regagner le banc.

Comme Vini Jr. a eu besoin de nettement plus que les dix secondes maximales prévues pour rejoindre la ligne de touche, lui qui avait applaudi en quittant la pelouse en direction de la tribune d’où l’on entendait par moments des sifflets à son encontre, l’arbitre Oliver a décidé d’appliquer strictement la nouvelle règle.

L’action n’a plus eu d’influence sur le résultat final. Grâce aux buts de Kylian Mbappe et Federico Valverde, les Madrilènes se sont imposés 2-1 sur le fil pour leur entrée en lice en Ligue des champions. L’Inter n’a plus marqué que le but de la réduction de l’écart, signé Carlos Augusto.