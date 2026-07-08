« L’arbitre François Letexier ne saurait être blâmé pour sa prestation lors du match Argentine-Égypte. »

Danny Koevermans estime qu’on ne peut rien reprocher à l’arbitre François Letexier pour ses décisions lors du match Argentine - Égypte (3-2). À l’issue de cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde, le rôle de l’arbitrage a beaucoup fait parler, mais selon l’analyste d’ESPN, l’arbitre lui-même n’a commis que peu d’erreurs.

Mardi soir, les Pharaons menaient 2-0 avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur dans le dernier quart d’heure (3-2).

Ainsi, un but égyptien a été annulé après intervention du VAR pour une faute préalable signalée contre les Pharaons. Juste avant le 3-2 argentin, l’Égypte a également réclamé en vain un penalty pour des fautes sur Mohamed Salah et Hamdi Fathi dans la surface adverse.

Arnold Bruggink, intervenant dans l’émission « WK Praat » sur ESPN, retient surtout l’annulation du but égyptien. « Je suis très favorable à l’utilisation actuelle du VAR dans ce Mondial, car il intervient le moins possible. »

« Mais aujourd’hui… Si on l’arrête sur le moment même et qu’on le repasse trois fois au ralenti, alors c’est possible. Mais j’ai trouvé ça exagéré. Selon les règles, c’était peut-être justifié, mais ça n’aurait pas dû être nécessaire », a déclaré l’analyste.

Pour Koevermans, qui possède également une expérience d’arbitre, Letexier ne saurait être blâmé sur ce but refusé. « Il laisse le jeu se poursuivre, donc il estime qu’il n’y a pas de faute. Mais s’il est ensuite appelé à consulter l’écran, je n’ai encore jamais vu un arbitre de la FIFA affirmer qu’après avoir visionné les images, il n’y a toujours pas de faute. Ça n’arrive tout simplement pas. »

Kees Kwakman explique : « La vidéo montre clairement qu’un joueur marche sur le pied d’un adversaire. Et quand on visionne la séquence encore et encore, l’arbitre n’a guère d’autre choix que de valider la faute. »

Koevermans estime également que Letexier n’a pas fauté sur le 3-2 : « Là aussi, c’était très subtil. Il ne le voit pas non plus. On n’a qu’une seule paire d’yeux. Si on regarde ailleurs à ce moment-là, on ne peut pas le voir. C’est donc au VAR de l’attirer sur l’écran. Il ne l’a pas fait, mais on ne peut pas en vouloir à l’arbitre », analyse Koevermans, appuyé par Kwakman : « L’arbitre ne peut jamais voir ça non plus, qu’il marche sur son pied. »