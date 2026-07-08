« L’arbitre François Letexier ne saurait être blâmé pour sa prestation lors de la rencontre Argentine-Égypte. »

Danny Koevermans estime qu’on ne peut rien reprocher à l’arbitre François Letexier pour ses décisions lors du match Argentine - Égypte (3-2). À l’issue de cette rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde, le rôle de l’arbitrage a fait l’objet de nombreuses discussions, mais selon l’analyste d’ESPN, l’arbitre lui-même n’a commis que peu d’erreurs.

Mardi soir, les Pharaons menaient 2-0 avant que l’Albiceleste ne renverse la vapeur dans le dernier quart d’heure (3-2). Après la rencontre, si le retournement de situation a fait beaucoup de bruit, certaines décisions arbitrales ont également suscité des débats.

Ainsi, un but égyptien a été annulé après intervention du VAR pour une faute préalable signalée contre les Pharaons. Juste avant le 3-2 argentin, l’Égypte a également réclamé en vain un penalty pour des fautes supposées sur Mohamed Salah et Hamdi Fathi dans la surface adverse.

Pour Arnold Bruggink, c’est surtout le but égyptien annulé qui marque les esprits, comme il l’explique dans l’émission « WK Praat » sur ESPN. « Je suis vraiment très favorable à la manière dont le VAR est utilisé lors de cette Coupe du monde, car il est en fait utilisé le moins possible. »

« Mais aujourd’hui… Si on l’arrête sur le moment même et qu’on le repasse trois fois au ralenti, alors c’est possible. Mais j’ai trouvé ça exagéré. Selon les règles, cela aurait pu être valable, mais ce n’était pas nécessaire », a-t-il estimé.

Pour Koevermans, qui possède également une expérience d’arbitre, Letexier ne saurait être blâmé sur ce but refusé. « Il laisse le jeu se poursuivre, donc il estime qu’il n’y a pas de faute. Mais s’il est ensuite appelé à consulter l’écran, je n’ai encore jamais vu un arbitre de la FIFA affirmer qu’après avoir visionné les images, il n’y a toujours pas de faute. Ça n’arrive tout simplement pas. »

Kees Kwakman explique : « L’image montre clairement qu’un joueur marche sur le pied d’un adversaire. Et quand on vous montre la même image encore et encore, en tant qu’arbitre, vous ne pouvez pas faire autrement que de valider la faute. »

Koevermans estime également que Letexier n’a pas fauté sur le 3-2. « Là aussi, c’était très subtil. Il ne le voit pas non plus. On n’a qu’une seule paire d’yeux. Si on regarde ailleurs à ce moment-là, on ne peut pas le voir. C’est donc au VAR de l’attirer sur l’écran. Il ne l’a pas fait, mais on ne peut pas en vouloir à l’arbitre », explique Koevermans, appuyé par Kwakman : « L’arbitre ne peut jamais voir ça non plus, qu’il marche sur son pied. »