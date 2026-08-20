Un vent de pessimisme souffle sur les supporters d'Al-Hilal, après la désignation de l'arbitre qui dirigera le match tant attendu de leur équipe face à Al-Fayha en Saudi Pro League.

Al-Hilal se rend chez Al-Fayha, ce jeudi, au stade de la cité sportive d'Al-Majma'ah, pour ouvrir les rencontres de la deuxième journée de la Saudi Pro League.

Le journal saoudien « Arriyadiyah » a indiqué que l'arbitre néerlandais Danny Makkelie sera celui qui dirigera la rencontre sur le terrain, assisté de ses compatriotes Hessel Steegstra et Jan de Vries, du Croate Ivan Bebek comme arbitre vidéo, et du Saoudien Mohammed Abu Shuqara comme quatrième arbitre.

Ce match sera le neuvième que l'arbitre néerlandais dirigera pour l'équipe d'Al-Hilal toutes compétitions confondues, après en avoir dirigé 8 dans 4 tournois différents entre 2018 et 2025.

Au cours de ces huit rencontres, Al-Hilal n'a remporté la victoire qu'à 4 reprises, soit un taux de réussite de 50 %, avec deux matches nuls et autant de défaites.

La première défaite fut retentissante, en demi-finale de la Coupe du Serviteur des deux Saintes Mosquées 2019, lorsque Al-Hilal s'est incliné face à Al-Taawoun sur le score de cinq buts à zéro, dans une surprise de très haut calibre.

Quant à la seconde, elle est survenue lors du dernier match dirigé par Makkelie pour « Al-Zaeem », lorsque le club s'est incliné face au club brésilien de Fluminense sur le score de 1-2, faisant ses adieux à la Coupe du monde des clubs dès les quarts de finale.

En revanche, l'arbitre néerlandais a été témoin du sacre d'Al-Hilal en Supercoupe d'Arabie saoudite 2022, après la victoire contre Al-Faisaly aux tirs au but en finale.

Il convient de rappeler que Makkelie n'a dirigé qu'un seul match cette saison, entre Utrecht et l'AZ Alkmaar, lors de la deuxième journée du championnat néerlandais.

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