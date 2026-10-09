Le choix de l'arbitre espagnol Alejandro Hernández Hernández pour diriger le prochain Clasico entre le Barça et le Real Madrid a suscité une polémique précoce, après que des rapports ont révélé sa désignation pour la rencontre prévue le 25 novembre au stade « Spotify Camp Nou », pour la troisième saison consécutive.

Dans une tribune publiée par le journal catalan « Mundo Deportivo », proche du Barça, le journaliste Xavier Bosch s'est interrogé sur la raison pour laquelle le nom de l'arbitre a été divulgué plusieurs semaines avant la rencontre tant attendue, estimant que le moment choisi pour l'annonce de sa désignation prête à l'étonnement, d'autant plus que la Liga se poursuit et que des matches importants restent à disputer avant le Clasico, notamment la confrontation du Barça face à Getafe, puis au Real Betis.

Il a également évoqué la réaction attendue de la chaîne du Real Madrid, qu'il a qualifiée de « toujours partiale », et qui a l'habitude de diffuser des images de décisions arbitrales qu'elle juge préjudiciables à l'équipe madrilène.

Des souvenirs arbitraux que le Barça n'oublie pas

La tribune a souligné que les supporters du Barça ont rapidement ravivé les souvenirs des deux derniers Clasicos dirigés par l'arbitre espagnol, bien que l'équipe catalane ait battu son rival lors des deux rencontres au cours des deux saisons passées.

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L'auteur s'est attardé sur la confrontation entre les deux équipes lors de la première saison de Hansi Flick, lorsque le Barça était proche de décrocher le titre de la Liga au stade « Lluís Companys » à Montjuïc, avant que certaines décisions arbitrales ne provoquent une large polémique, en premier lieu le refus d'accorder un penalty pour une main sur Aurélien Tchouaméni, ainsi que l'annulation d'un but de Ferran Torres, selon le récit de la tribune, avant que le match ne se termine par une victoire du Barça 4-3.

Le Real Madrid ravive à son tour les souvenirs du Clasico

En revanche, la tribune a souligné que les supporters du Real Madrid conservent des souvenirs différents de la rencontre de la saison dernière, qui s'est terminée par une victoire du Barça 2-0.

L'auteur a rappelé que cette victoire, obtenue grâce aux buts de deux joueurs qui ne font plus partie des rangs de l'équipe, Marcus Rashford et Ferran Torres, a offert au Barça l'occasion de célébrer le titre de la Liga devant ses supporters et aux dépens de son rival traditionnel, dans une scène que la tribune a décrite comme ayant été un coup dur pour le Real Madrid et son entraîneur de l'époque, Álvaro Arbeloa.

L'auteur a conclu sa tribune en s'interrogeant sur les raisons du choix de Hernández Hernández pour la troisième saison consécutive, au regard de la polémique qui accompagne ses décisions précédentes lors des Clasicos, et sur la question de savoir si sa désignation précoce ne fera qu'accentuer la tension avant l'un des matches les plus marquants de la saison.