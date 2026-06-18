Le match Tunisie-Japon de la Coupe du monde 2026 marquera les débuts d’Hervé Renard, nouveau sélectionneur des « Aigles de Carthage » après le départ inattendu de Sabri Lamouchi.

Selon la chaîne française RMC, la rencontre, programmée samedi prochain dès l’aube, marquera l’histoire comme étant la 1 000e rencontre des phases finales de la Coupe du monde, depuis le coup d’envoi de la compétition en 1930.

Pour marquer cet événement, l’arbitre roumain Ştefan Kovács arborera un maillot spécial, orné de bandes dorées sur les manches et d’un écusson commémoratif floqué « 1 000 matchs ».

Ses assistants roumains Ferenc Tóniogi et Mihai Marica arboreront le même modèle.

Il s’agira de la première participation de Kovács à la Coupe du monde.

Bien que Kovács soit l’un des arbitres les plus en vue du continent européen, ce match marquera sa première désignation sur la pelouse lors d’une phase finale de Coupe du monde, lui offrant l’occasion d’entrer dans l’histoire de la compétition.

De son côté, Pierluigi Collina, président de la Commission des arbitres de la FIFA, a précisé que le choix de Kovač n’était pas motivé par le caractère historique de la rencontre, mais reposait sur des critères purement techniques.

« Nous avons désigné l’arbitre que nous jugeons le plus apte à diriger cette rencontre ; sa nomination pour le millième match de l’histoire de la Coupe du monde n’est donc qu’une coïncidence », a affirmé Collina.