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La commission centrale des arbitres de la Fédération égyptienne de football, présidée par Essam Abdel Fattah, a annoncé la désignation de l'arbitre international salvadorien Ivan Barton pour diriger la rencontre entre Al Ahly et Pyramids, prévue le 23 novembre, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Égypte de première division.

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Le choix de Barton, qui possède une vaste expérience dans les compétitions internationales, pour diriger la rencontre opposant le leader du championnat à son dauphin, intervient au vu de la grande importance de son résultat dans la course à la première place.

Pyramids aborde cette rencontre en tête du classement avec 24 points, tandis qu'Al Ahly occupe la deuxième place avec 20 points, ce qui offre au club rouge l'occasion de réduire l'écart à un seul point en cas de victoire, alors que Pyramids cherche à creuser l'écart et à consolider sa position au sommet.

Barton détient le badge international de la Fédération internationale de football, la « FIFA », depuis 2018, et a participé depuis lors à plusieurs grandes compétitions au niveau des sélections et des clubs.

L'arbitre salvadorien était déjà apparu à la Coupe du monde 2022 au Qatar, avant de diriger des matches lors de la dernière édition de la compétition en 2026, consolidant ainsi sa place parmi les arbitres de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, la « CONCACAF ».

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Lors du Mondial au Qatar, Barton a dirigé trois matches, dont les plus marquants furent les rencontres entre le Japon et l'Allemagne, le Brésil et la Suisse, ainsi que l'Angleterre et le Sénégal en huitièmes de finale.

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Il a également acquis de l'expérience dans d'autres compétitions, parmi lesquelles la Gold Cup, la Ligue des champions de la CONCACAF et la Coupe du monde des moins de 17 ans, en plus de sa participation aux épreuves de football des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Quant à la Coupe du monde 2026, Barton a dirigé quatre matches, dont le plus marquant fut la rencontre entre la France et l'Espagne en demi-finale, qui a constitué une étape historique dans sa carrière et dans l'histoire de l'arbitrage de la région d'Amérique centrale.

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La « CONCACAF » a indiqué que son choix pour diriger ce match a fait de lui le premier arbitre d'Amérique centrale à diriger une rencontre en demi-finale de Coupe du monde, et qu'il est également devenu le plus jeune arbitre de la Confédération CONCACAF à diriger un match à ce stade dans l'histoire de la compétition.

Barton a atteint cet exploit à l'âge de 35 ans, cinq mois et 17 jours, selon les données de la « CONCACAF », qui a également précisé que son équipe comprenait son compatriote David Moran et l'arbitre assistant nicaraguayen Antonio Bobbiero.

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Cette désignation reflète la confiance dont a bénéficié l'arbitre salvadorien sur la scène internationale, après qu'il s'est vu confier la direction d'un match de premier plan dans la plus grande compétition de football au monde, en dehors des épreuves de la Confédération CONCACAF.

Ce parcours arbitral place Barton devant un nouveau test sur les pelouses égyptiennes, lorsqu'il dirigera la rencontre entre Al Ahly et Pyramids, qui revêt une importance particulière en raison de la position des deux équipes au classement du championnat.