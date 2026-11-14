Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Publicité
Al-Ahly-FC-vs-Pyramids-FC-in-the-2nd-round-of-the-final-stage-ofGetty Images
Abdelmawgood Samir
Traduit par

L'arbitre de la demi-finale du Mondial : révélation du nom de l'homme au sifflet pour le match entre Al Ahly et Pyramids

Suivez GOAL sur Google

La commission centrale des arbitres de la Fédération égyptienne de football, présidée par Essam Abdel Fattah, a annoncé la désignation de l'arbitre international salvadorien Ivan Barton pour diriger la rencontre entre Al Ahly et Pyramids, prévue le 23 novembre, dans le cadre de la neuvième journée du championnat d'Égypte de première division.

Publicité

Le choix de Barton, qui possède une vaste expérience dans les compétitions internationales, pour diriger la rencontre opposant le leader du championnat à son dauphin, intervient au vu de la grande importance de son résultat dans la course à la première place.

Pyramids aborde cette rencontre en tête du classement avec 24 points, tandis qu'Al Ahly occupe la deuxième place avec 20 points, ce qui offre au club rouge l'occasion de réduire l'écart à un seul point en cas de victoire, alors que Pyramids cherche à creuser l'écart et à consolider sa position au sommet.

Barton détient le badge international de la Fédération internationale de football, la « FIFA », depuis 2018, et a participé depuis lors à plusieurs grandes compétitions au niveau des sélections et des clubs.

L'arbitre salvadorien était déjà apparu à la Coupe du monde 2022 au Qatar, avant de diriger des matches lors de la dernière édition de la compétition en 2026, consolidant ainsi sa place parmi les arbitres de la Confédération de football d'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes, la « CONCACAF ».

Publicité
Publicité

Lors du Mondial au Qatar, Barton a dirigé trois matches, dont les plus marquants furent les rencontres entre le Japon et l'Allemagne, le Brésil et la Suisse, ainsi que l'Angleterre et le Sénégal en huitièmes de finale.

Related Topics

Prochains matchs
AHL

AHL

Premier League

23 nov. 2026

PYR

PYR

Il a également acquis de l'expérience dans d'autres compétitions, parmi lesquelles la Gold Cup, la Ligue des champions de la CONCACAF et la Coupe du monde des moins de 17 ans, en plus de sa participation aux épreuves de football des Jeux olympiques de Tokyo 2020.

Quant à la Coupe du monde 2026, Barton a dirigé quatre matches, dont le plus marquant fut la rencontre entre la France et l'Espagne en demi-finale, qui a constitué une étape historique dans sa carrière et dans l'histoire de l'arbitrage de la région d'Amérique centrale.

Publicité

La « CONCACAF » a indiqué que son choix pour diriger ce match a fait de lui le premier arbitre d'Amérique centrale à diriger une rencontre en demi-finale de Coupe du monde, et qu'il est également devenu le plus jeune arbitre de la Confédération CONCACAF à diriger un match à ce stade dans l'histoire de la compétition.

Barton a atteint cet exploit à l'âge de 35 ans, cinq mois et 17 jours, selon les données de la « CONCACAF », qui a également précisé que son équipe comprenait son compatriote David Moran et l'arbitre assistant nicaraguayen Antonio Bobbiero.

Publicité

Cette désignation reflète la confiance dont a bénéficié l'arbitre salvadorien sur la scène internationale, après qu'il s'est vu confier la direction d'un match de premier plan dans la plus grande compétition de football au monde, en dehors des épreuves de la Confédération CONCACAF.

Ce parcours arbitral place Barton devant un nouveau test sur les pelouses égyptiennes, lorsqu'il dirigera la rencontre entre Al Ahly et Pyramids, qui revêt une importance particulière en raison de la position des deux équipes au classement du championnat.

Écrit parAbdelmawgood Samir

Head of the Desk Department at Koora.com

Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.

 

Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.

 

Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.

 

Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.

Voir le profil de l'auteur