Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Racing Santander, lors d'un affrontement très attendu au stade "Campos de Sport de El Sardinero", dans un climat d'anticipation quant aux décisions arbitrales, après que la direction de la rencontre a été confiée à l'arbitre José Luis Munuera Montero, assisté de Luis Mario Milla Alfaindez à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage "VAR".

L'instance arbitrale a annoncé, 24 heures avant le coup d'envoi de la rencontre, le choix de ce duo pour diriger l'affrontement, Munuera Montero assurant la direction du match sur le terrain, tandis que Milla Alfaindez se charge de la fonction liée à la technologie vidéo.

Cette désignation a suscité des réserves au sein du Real Madrid, la chaîne de télévision officielle du club ayant déjà diffusé des séquences vidéo mettant en lumière des décisions arbitrales passées des deux arbitres, jugées controversées, et considérées comme ayant porté préjudice à la formation madrilène.

Malgré cela, la présence de la polémique arbitrale dans le paysage madrilène a reculé à la suite du Clasico, qui s'est déroulé dans un calme relatif de ce point de vue, notamment après une série de 5 victoires consécutives de l'équipe, au cours desquelles ont été observés certains cas controversés, parmi lesquels le non-renvoi d'Arda Güler lors de la rencontre face à Séville.