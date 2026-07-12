L’arbitre aurait-il omis un carton rouge évident lors du match Argentine - Suisse ? Le web s’embrase

Le quart de finale entre l’Argentine et la Suisse (3-1) continue de faire beaucoup parler. L’arbitre João Pinheiro, en particulier, est sous le feu des critiques après plusieurs décisions controversées.

Le deuxième avertissement adressé à Breel Embolo, synonyme d’expulsion, a suscité le plus de réactions. Dans un premier temps, c’est l’Argentin Leandro Paredes qui avait été sanctionné, mais grâce à la règle de l’« erreur d’identité », le VAR est intervenu. Cette décision est parfaitement conforme aux protocoles de la FIFA.

Pourtant, en Suisse comme à l’étranger, beaucoup estiment que l’Argentine est souvent favorisée par la FIFA. De nouvelles images apportent toutefois un éclairage différent : selon nombre d’observateurs, la Suisse a elle aussi bénéficié d’une décision arbitrale remarquable.

En effet, Ardon Jashari a commis une faute violente sur Nicolás González en première mi-temps de la prolongation. Le milieu de terrain suisse a même frappé son adversaire deux fois violemment à la cheville en un seul mouvement.

González est resté longtemps au sol, tandis que l’Argentine poursuivait son action offensive. Pinheiro n’a pas sanctionné cette intervention et le VAR n’est pas intervenu. Jashari a ainsi échappé à un carton rouge potentiel.

Sur les réseaux sociaux, l’indignation est vive : de nombreux supporters s’étonnent que, contrairement au cas Embolo, l’action de Jashari n’ait suscité quasiment aucun commentaire. « C’était plus rouge que le maillot suisse », peut-on lire un peu partout.

Le journaliste de De Telegraaf, Jeroen Kapteijns, abonde dans ce sens : « On entend à nouveau beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux concernant le prétendu favoritisme de l’arbitrage envers l’Argentine. Cela aurait pu, voire dû, être sanctionné par un carton rouge, mais là encore, presque personne n’en parle », écrit-il sur X.