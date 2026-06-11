L'arbitre algérien Gharbal entame son parcours en Coupe du monde au sein du groupe du Maroc

La Fédération internationale de football (FIFA) a désigné l’arbitre algérien Mustapha Ghorbal pour diriger l’une des rencontres du groupe C de la Coupe du monde 2026, avant même le coup d’envoi de la compétition, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il dirigera le match Haïti-Écosse, programmé dimanche matin au Gillette Stadium de Boston (États-Unis), pour le compte du groupe C, où figurent également le Maroc et le Brésil.

Cette rencontre précédera de quelques heures le choc très attendu entre le Maroc et le Brésil, programmé au MetLife Stadium de New York, dans le cadre de la même poule.

Il sera assisté par ses compatriotes Makran Gourari et Abbas Akram Zerhouni.

Âgé de 40 ans, Mustapha Gharbal est l’un des arbitres les plus en vue du continent africain. Il a officié de nombreux matchs de haut niveau lors des compétitions de la Confédération africaine de football (CAF), que ce soit la Coupe d’Afrique des nations ou la Ligue des champions de la CAF.

Natif d’Oran, il possède également une solide expérience internationale, ayant déjà officié lors de la Coupe du monde des clubs aux États-Unis l’an passé, ainsi qu’à la Coupe des clubs continentaux.

Grâce à la confiance croissante de la CAF et de la FIFA, Gharbal consolide ainsi son statut parmi l’élite arbitrale africaine.