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Le penalty obtenu par Kylian Mbappé, star du Real Madrid, face au Celta Vigo a suscité une polémique arbitrale.

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Lors de cette rencontre disputée au stade Santiago Bernabéu, Mbappé a été retenu par le défenseur Javi Rodríguez alors qu'il tentait de frapper, une action qui l'a déséquilibré. L'arbitre a alors sifflé un penalty, confirmé par la salle de la VAR.

Le compte « Archivo VAR

», spécialisé dans l'analyse des décisions arbitrales, a passé l'action au crible et livré son verdict sur la légitimité du penalty accordé au Real Madrid. Selon lui, l'intervention de Javi Rodríguez sur Mbappé justifiait bien une faute dans la surface de réparation, même si le maintien n'était pas flagrant.

Le compte a expliqué que le défenseur du Celta Vigo avait saisi le poignet de l'attaquant français, provoquant son déséquilibre au moment précis où il s'apprêtait à frapper. Pour lui, cette intervention a directement affecté la capacité de Mbappé à aller au bout de sa tentative et l'a empêché de frapper normalement, ce qui fait du penalty une décision correcte sur le plan arbitral.

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Bien que le maintien n'ait été ni particulièrement appuyé ni exagéré, l'analyse arbitrale a estimé que son effet sur le mouvement du joueur constituait le facteur déterminant pour établir la faute, et non le seul degré de visibilité du contact.

Ce penalty offrait au Real Madrid une occasion précieuse de revenir au score. Mbappé s'est chargé de le tirer, avec l'espoir d'égaliser et d'éviter à son équipe un faux pas face au Celta Vigo. Mais la star française a surpris tout le monde avec une frappe complètement ratée, envoyant le ballon loin au-dessus de la barre, directement dans les tribunes. Une occasion en or gâchée par les Madrilènes, dans l'un des moments les plus marquants de la rencontre.

La manière dont le penalty a été tiré a provoqué une vive frustration au Santiago Bernabéu, où les sifflets du public ont retenti. En cause, la prestation terne du Real Madrid, incapable d'imposer son rythme offensif face à un adversaire qui a su exploiter les espaces et menacer à plusieurs reprises le but des locaux. Les Madrilènes ont ainsi regagné les vestiaires menés d'un but à la pause.