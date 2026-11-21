Le penalty obtenu par Kylian Mbappé, star du Real Madrid, face au Celta Vigo a suscité une polémique arbitrale.
Lors de cette rencontre disputée au stade Santiago Bernabéu, Mbappé a été retenu par le défenseur Javi Rodríguez alors qu'il tentait de frapper, une action qui l'a déséquilibré. L'arbitre a alors sifflé un penalty, confirmé par la salle de la VAR.
Le compte « Archivo VAR
», spécialisé dans l'analyse des décisions arbitrales, a passé l'action au crible et livré son verdict sur la légitimité du penalty accordé au Real Madrid. Selon lui, l'intervention de Javi Rodríguez sur Mbappé justifiait bien une faute dans la surface de réparation, même si le maintien n'était pas flagrant.
Le compte a expliqué que le défenseur du Celta Vigo avait saisi le poignet de l'attaquant français, provoquant son déséquilibre au moment précis où il s'apprêtait à frapper. Pour lui, cette intervention a directement affecté la capacité de Mbappé à aller au bout de sa tentative et l'a empêché de frapper normalement, ce qui fait du penalty une décision correcte sur le plan arbitral.
Bien que le maintien n'ait été ni particulièrement appuyé ni exagéré, l'analyse arbitrale a estimé que son effet sur le mouvement du joueur constituait le facteur déterminant pour établir la faute, et non le seul degré de visibilité du contact.
Ce penalty offrait au Real Madrid une occasion précieuse de revenir au score. Mbappé s'est chargé de le tirer, avec l'espoir d'égaliser et d'éviter à son équipe un faux pas face au Celta Vigo. Mais la star française a surpris tout le monde avec une frappe complètement ratée, envoyant le ballon loin au-dessus de la barre, directement dans les tribunes. Une occasion en or gâchée par les Madrilènes, dans l'un des moments les plus marquants de la rencontre.
La manière dont le penalty a été tiré a provoqué une vive frustration au Santiago Bernabéu, où les sifflets du public ont retenti. En cause, la prestation terne du Real Madrid, incapable d'imposer son rythme offensif face à un adversaire qui a su exploiter les espaces et menacer à plusieurs reprises le but des locaux. Les Madrilènes ont ainsi regagné les vestiaires menés d'un but à la pause.
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Mon histoire avec le football a commencé dès mon plus jeune âge, alors que j’étais un petit garçon qui ne comprenait pas tout à fait ce qu’il regardait, mais la magie qui émanait des terrains était irrésistible. Je me souviens très bien d’avoir suivi l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde en Italie en 1990, où mes yeux s’émerveillaient devant ces moments dramatiques et où mon cœur se noyait dans un océan d’excitation sans fin. Ce fut le début, l’étincelle qui a allumé le feu de la passion qui brûle encore aujourd’hui.
Au fil des années, le Real Madrid a conquis mon cœur sans réserve, devenant ma plus grande icône dans le monde du football international. J’ai eu la chance de vivre l’ère des stars brillantes du « Merengue », cette pléiade qui réunissait des légendes telles qu’Iker Casillas dans les cages, Zinedine Zidane et son intelligence envoûtante, Luis Figo et ses talents hors du commun, Roberto Carlos et ses tirs fulgurants, Ronaldo « le Phénomène » et sa vitesse surhumaine, Raúl et son dévouement légendaire, et David Beckham et son élégance royale. Chaque match était une histoire, chaque but une œuvre d’art, peinte par mes souvenirs aux couleurs mêlées de joie et de douleur.
Malgré mes changements de poste dans le monde du journalisme – des rubriques politiques complexes à l’économie instable –, ma passion pour le football ne s’est jamais éteinte. Il battait en silence, attendant l’occasion propice pour refaire surface. Cette occasion s’est présentée en 2016, lorsque j’ai rejoint le site « Koora », où cette passion s’est transformée en travail quotidien. Là-bas, le plaisir s’est mêlé au travail acharné : de longues heures d’analyse, d’écriture et de couverture, mais c’était un véritable plaisir. Grâce à cet effort collectif, « Koora » s’est développé pour devenir aujourd’hui le plus grand site sportif du monde arabe, un phare pour les passionnés de football, de l’océan au golfe.
Dans le coffre-fort de mes souvenirs sportifs, certains moments restent à jamais gravés. Mais s’il fallait n’en choisir qu’un, ce serait sans aucun doute ce but immortel de Zinedine Zidane lors de la finale de la Ligue des champions 2002, face au Bayer Leverkusen. Un seul ballon, un tir fulgurant du pied gauche de « Zizou », qui a décrit une trajectoire magique avant de finir au fond des filets, offrant ainsi au Real Madrid son neuvième titre. Ce fut un moment où le temps s'est figé, un mélange de beauté et de puissance, qui nous rappelle que le football n'est pas seulement un jeu, mais un art qui touche l'âme.