À l'issue de la rencontre de Coupe du monde entre l'Argentine et l'Autriche (2-0), l'arbitrage d'Amin Omar est vivement critiqué, surtout par le camp autrichien, au sujet du premier but de Lionel Messi.

Après avoir manqué un penalty en début de rencontre, l’Argentin a tout de même ouvert le score à la 38^e minute, portant à 17 son total de buts en Coupe du monde et détrônant ainsi définitivement Miroslav Klose (16 unités). Il a ensuite alourdi le score en inscrivant son 18^e but personnel.

Pourtant, selon les Autrichiens, la première réalisation n’aurait pas dû être validée : juste avant, Xavier Schlager aurait été fauché par Alexis Mac Allister. L’arbitre a néanmoins confirmé le but.

« Il m’a complètement fait tomber », a protesté Schlager auprès des médias autrichiens. « J’avais les deux jambes en l’air et je suis tombé sur la pelouse. Je ne suis pas du genre à me jeter souvent par terre ni à obtenir souvent des coups francs. Pour moi, c’était clairement une faute. Ce but n’aurait pas dû être validé. »

Un avis partagé par le sélectionneur Ralf Rangnick : « Le VAR aurait dû intervenir comme lors du penalty accordé à l’Argentine. S’il avait visionné les images de cette action, il aurait constaté ce que tout le monde a vu à la télévision : une faute évidente sur Schlager. »

Konrad Laimer, déjà en colère pendant la rencontre, estime que l’Argentine bénéficie d’un traitement de faveur de la part de la FIFA. « Je ne sais pas combien de fautes ils ont commises, mais j’avais l’impression qu’ils auraient pu en commettre 700 en toute impunité. Ce n’est qu’après soixante-dix minutes qu’ils ont reçu leur premier carton jaune. »

« Pour une raison inconnue, on ne distribue plus de cartons jaunes de nos jours », a-t-il ajouté. « Je sais que je ne devrais pas m’en préoccuper, car cela ne sert à rien. Mais c’est frustrant. Bien sûr, nous n’avons pas été parfaits non plus. Si l’on perd le ballon bêtement, ils sont extrêmement dangereux en contre-attaque. Dès que Lionel Messi reçoit le ballon, il sait déjà quoi en faire. Il est très, très doué pour ça. »