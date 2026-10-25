Les amateurs de football attendent avec impatience le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, ce dimanche soir, au Spotify Camp Nou, lors de la dixième journée du championnat d'Espagne.

Le journaliste Jota Jordi a révélé qu'il s'était entretenu avec plusieurs joueurs du vestiaire du Barça avant le Clasico.

Le quotidien Sport a rapporté les propos de Jordi, tenus lors de son émission « Només pels culers », dans laquelle il a souligné que Lamine Yamal et l'arbitrage constituaient les principales sources d'inquiétude au sein du club catalan.

Jota Jordi a expliqué qu'il était revenu interroger des joueurs du vestiaire du club catalan afin de savoir comment ils préparaient cette rencontre.

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Selon les informations dont il dispose, il existe une certaine inquiétude quant à la manière dont l'entraîneur José Mourinho pourrait demander à ses joueurs d'aborder le match, notamment en ce qui concerne la façon de limiter la dangerosité de Lamine Yamal.

Jota Jordi a évité d'évoquer directement la peur, mais il a insisté sur l'existence de craintes au sein du club catalan face à une éventuelle violence à l'encontre de Yamal.

Il a précisé : « Je ne voudrais pas dire qu'il y a de la peur, car le mot peur n'est pas l'expression appropriée, mais il existe bel et bien une certaine inquiétude quant à la manière dont José Mourinho demandera à ses joueurs de traiter Lamine, et à ce qu'il leur demandera de faire avec lui. »

Parmi les éléments qui suscitent l'inquiétude, selon son récit, figure ce qui pourrait se produire lors des premières minutes du match. Le Barça devrait en effet surveiller de près les interventions dont Yamal fera l'objet, l'ailier espagnol étant susceptible de subir de nombreuses fautes dès le début de la rencontre.

Jota Jordi a déclaré : « Nous sommes très inquiets pour la première demi-heure, et plus précisément pour les dix ou vingt premières minutes avec Lamine Yamal. Ils vont le cibler de tous les côtés », affirmant que cette question figure parmi les principales préoccupations des joueurs du Barça.

Outre ce qui pourrait arriver à Yamal, Jota Jordi a évoqué l'arbitrage comme une autre source d'inquiétude au sein du vestiaire.

Selon ce qu'il a indiqué dans son émission audio, certains joueurs lui ont fait part de leurs craintes concernant les décisions arbitrales durant le match.

Jota Jordi a affirmé que l'une des phrases qu'il a entendues de la part des joueurs du Barça lorsqu'il les a interrogés sur le match était : « Qu'est-ce qui nous attend du côté de l'arbitrage ? »

Pour conclure, Jordi a adressé un message au corps arbitral, lui demandant de prêter une attention particulière aux interventions dont Yamal pourrait faire l'objet.