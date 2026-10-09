Le Comité technique des arbitres en Espagne a désigné Isidro Díaz de Mera comme arbitre de la rencontre entre le Real Madrid et Villarreal, prévue au stade Santiago-Bernabéu, tandis qu'Alejandro Muñiz sera chargé de l'assistance vidéo à l'arbitrage « VAR », dans une confrontation où le club merengue doit s'imposer pour poursuivre sa lutte avec le Barça.

Le Comité technique des arbitres a dévoilé le corps arbitral de la rencontre un peu plus de 24 heures avant son coup d'envoi, précisant que Díaz de Mera, affilié à la Ligue de Castille-La Manche, dirigera la rencontre sur le terrain, tandis que Muñiz, affilié à la Ligue galicienne, sera responsable de la salle vidéo à Las Rozas.

Ces désignations interviennent dans un climat chargé de polémiques arbitrales à la suite du dernier derby madrilène, qui a suscité les protestations des supporters du Real Madrid contre certaines décisions, au milieu d'accusations portées contre les arbitres pour ne pas être intervenus sur des actions sujettes à controverse.

Mais l'attention la plus grande s'est portée sur la rencontre entre le Barça et Getafe, qui précède de quelques heures le match du Real Madrid, après la désignation de Trujillo Suárez comme responsable de l'assistance vidéo, cet arbitre que les supporters du club merengue accusent d'avoir ignoré la demande d'expulsion de Lee Kang-in après son intervention sur Federico Valverde, ainsi que l'expulsion de Cuti Romero après avoir marché sur Jude Bellingham lors du derby.

Le Real Madrid aborde la confrontation face à Villarreal sous la pression de la nécessité d'engranger des points, pour maintenir le rythme de la lutte avec le Barça, alors que la polémique arbitrale ajoute davantage de tension à l'ambiance de cette journée.