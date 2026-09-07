L’arbitrage a-t-il enchaîné les erreurs lors d’Ajax - PSV ? Retour sur six moments litigieux

L’arbitre Sander van der Eijk a dirigé samedi soir son premier choc d’Eredivisie. Beaucoup de choses se sont mal passées sur le plan de l’arbitrage pendant Ajax - PSV (1-3). Van der Eijk, c’est le moins que l’on puisse dire, n’a pas livré une prestation heureuse. La faute de Ruben van Bommel sur Aaron Bouwman a beaucoup fait parler, mais de nombreux autres moments litigieux ont également été relevés. Voetbalzone les passe en revue.

16e minute : carton jaune injustifié pour Sano

Kodai Sano a reçu le premier carton jaune du match après un peu plus d’un quart d’heure de jeu. Davy Klaassen a remporté un duel pour le ballon face au Japonais, mais c’est bien lui qui a commis la première faute dans le choc qui a suivi. Peter Bosz s’en est aussi vivement agacé le long de la ligne de touche. Quiconque revoit les images ne peut que donner raison à l’entraîneur du PSV sur ce point.

74e minute : carton jaune injustifié pour Kostic

À peine entré en jeu, Filip Kostic a lui aussi été averti. Le Serbe a tenté d’attraper Marcos Leonardo par le maillot, mais sans réellement le saisir. Pourtant, Van der Eijk a jugé que cela valait un carton jaune.

76e minute : pas de penalty pour Ouazane

Quelques minutes plus tard, après une perte de balle de Sano, le remplaçant Ouazane a eu l’occasion de remettre les deux équipes à égalité. Le jeune joueur a tiré au-dessus depuis une position favorable. Juste après le tir, Armando Obispo a commis une faute sur l’Ajacide dans la surface de réparation, et celui-ci est resté au sol, en douleur. Van der Eijk n’y a cependant pas vu de faute. Il en a été de même pour Pol van Boekel, qui, en tant que VAR, n’a pas appelé son collègue au bord du terrain pour aller revoir les images.

Fait remarquable, il y a deux semaines, lors de FC Groningen - PSV, Til avait bien obtenu un penalty dans une situation similaire après avoir été fauché par Márk Csinger à la suite d’une tentative de but. L’arbitre Allard Lindhout était alors allé voir les images après l’intervention du VAR et avait finalement désigné le point de penalty.

La séquence du penalty accordé à Til est visible à 3:42.

79e minute : faute d’Amrabat sur Bajraktarevic ?

Sofyan Amrabat a fait ses débuts sous le maillot de l’Ajax contre le PSV en entrant en jeu. Dans un duel avec Esmir Bajraktarevic, il a d’abord joué le ballon, avant de toucher légèrement l’ailier au genou. En ligne, les supporters du PSV ont surtout pointé cette faute après la rencontre. Quand on voit une capture d’écran du moment où Amrabat touche Bajraktarevic, cela ressemble effectivement à une grosse faute. Mais si l’on regarde les images au ralenti ou à vitesse normale, cela s’apparente davantage à un léger effleurement du genou.

80e minute : pas de carton rouge pour Van Bommel

L’énorme choc entre Van Bommel et Bouwman a suscité énormément de réactions juste après le match. Beaucoup a été dit et écrit à ce sujet. Bosz a fait savoir après la rencontre que Van Bommel n’avait pas volontairement engagé son corps dans le duel.

Van der Eijk a qualifié le choc de « malheureux », tandis que le patron des arbitres, Raymond van Meenen, estime que le violent coup d’épaule de Van Bommel sur Bouwman valait un carton rouge.

Van Meenen a en outre estimé que Van der Eijk aurait dû aller lui-même à l’écran pendant les soins donnés au blessé afin d’évaluer calmement la situation, même si Van Boekel, en tant que VAR, ne l’avait pas appelé sur le bord du terrain.

97e minute : pas de deuxième carton jaune pour Van Bommel ?

Van Bommel n’a reçu qu’un carton jaune pour sa faute sur Bouwman. Très profondément dans le temps additionnel, il est encore passé tout près d’une sanction après avoir envoyé Julian Brandt au sol d’un coup de pied dans les jambes. Cette faute n’a pas pu être vue de près à vitesse réelle, si bien qu’elle ne peut être jugée que sur la base d’un ralenti.















