Le Grec Georgios Donis, sélectionneur de l'Arabie saoudite, a décidé de se passer de son attaquant Abdullah Al-Hamdan dans le onze de départ face à Oman, en Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite affronte Oman ce samedi, au stade Al-Inma de Djeddah, lors de la deuxième journée du groupe 1 de la compétition du Golfe.

Donis a décidé de miser sur Firas Al-Buraikan dans le onze de départ, au détriment d'Abdullah Al-Hamdan, qui retrouve le banc des remplaçants, après avoir essuyé de vives critiques en raison de son mauvais rendement lors de la victoire face au Koweït 1-0, mercredi dernier.

Al-Buraikan n'est pas le seul à faire son entrée dans la ligne offensive, l'entraîneur grec ayant décidé de lancer Sultan Mandash dans le onze de départ, tout en repositionnant Mohammed Abu Al-Shamat au poste d'arrière droit au détriment de Nawaf Boushal.

Deux autres stars d'Al-Hilal font aussi leur retour dans le onze, outre Sultan Mandash : le gardien Mohammed Al-Owais, pour pallier l'absence du blessé Nawaf Al-Aqidi, ainsi que le défenseur Hassan Tambakti, au détriment d'Abdulelah Al-Amri.

Le cinquième changement concerne l'intégration du milieu de terrain Alaa Al-Hajji dans le onze de départ, au détriment de Nasser Al-Dawsari, qui retrouve le banc des remplaçants.

L'Arabie saoudite occupe la tête du groupe 1 du Golfe 27 avec 3 points, deux longueurs devant l'Irak et Oman, tandis que le Koweït ferme la marche sans le moindre point.

L'Arabie saoudite a besoin d'un résultat, quel qu'il soit, pour s'assurer une qualification directe pour les demi-finales, indépendamment du résultat de son dernier match du groupe contre l'Irak, mardi prochain.

Voici la composition de l'Arabie saoudite :

Gardien : Mohammed Al-Owais

Défense : Mohammed Abu Al-Shamat - Hassan Tambakti - Hassan Kadesh - Moteb Al-Harbi

Milieu de terrain : Sultan Mandash - Alaa Al-Hajji - Mohammed Kanno - Hamam Al-Hamami

Attaque : Saleh Abu Al-Shamat - Firas Al-Buraikan