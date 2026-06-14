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Saudi Arabia v Senegal - International FriendlyGetty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traduit par

L'Arabie saoudite s'inspire de l'Espagne et prépare une nouvelle tactique avant d'affronter l'Uruguay

Arabie Saoudite vs Uruguay
Arabie Saoudite
Uruguay
Coupe du monde
Arabie saoudite
Uruguay
É.-U.

De quoi s’agit-il ?

À la veille de leur entrée en lice dans le groupe H de la Coupe du monde 2026, les joueurs de l’équipe d’Arabie saoudite ont utilisé des vestes réfrigérantes lors de leurs dernières séances d’entraînement à Miami.

Le compte officiel de la sélection saoudienne a diffusé sur la plateforme « X » des photos des joueurs portant ces vestes spéciales, garnies de matériaux réfrigérants destinés à abaisser leur température corporelle pendant l’effort.

L’Espagne avait déjà montré l’exemple en adoptant ce dispositif high-tech pour faciliter l’acclimatation à la chaleur.

Coupe du monde
Arabie Saoudite crest
Arabie Saoudite
KSA
Uruguay crest
Uruguay
URU

L’Arabie saoudite aborde la Coupe du monde avec quelques défis : elle ne compte qu’un seul joueur évoluant à l’étranger, le défenseur de Nice Saoud Abdelhamid, et a peiné à peaufiner sa préparation après l’arrivée de Donis moins de deux mois avant le coup d’envoi. Les Verts misent toutefois sur l’effervescence de la compétition pour booster leur moral, fort de leur exploit surprise face à l’Argentine championne du monde lors du match d’ouverture du Qatar 2022. Rappelons que l’Arabie saoudite n’a plus franchi le seuil de la phase de groupes depuis son unique qualification pour les huitièmes de finale en 1994, aux États-Unis.

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