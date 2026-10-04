Deux sources bien informées ont révélé à l'agence "Reuters", ce dimanche, que l'Arabie saoudite renonce à ses projets de construction de l'un de ses stades les plus ambitieux destinés à accueillir la Coupe du monde 2034, à la suite de retards et d'une réduction de l'ampleur du projet futuriste qui doit abriter l'enceinte.

Le stade de Neom est décrit comme un stade suspendu à l'intérieur de "The Line", un projet de verre et d'acier s'étendant sur 160 kilomètres, qui constitue une partie du projet de développement plus vaste connu sous le nom de Neom.

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Le projet Neom a été lancé il y a environ dix ans, en tant que pilier essentiel de la vision 2030 élaborée par le prince héritier, le prince Mohammed ben Salmane.

La Coupe du monde 2034 représente un événement d'une importance capitale pour l'Arabie saoudite, qui a injecté des investissements colossaux dans le secteur sportif par l'intermédiaire du Fonds public d'investissement, dans le cadre de la vision 2030.

Il s'agira de la première édition du Mondial à format élargi, avec la participation de 48 sélections, organisée dans un seul pays. Le Royaume s'emploie à construire ou rénover 15 stades répartis sur 5 villes, en plus de dizaines d'installations d'entraînement.

Des difficultés de réalisation

La plateforme "MEED Projects", dans des données transmises à "Reuters", a estimé la valeur totale de ces projets à environ 22,7 milliards de dollars. Les données de la plateforme indiquent que le coût du stade suspendu de Neom était attendu à hauteur de 2,5 milliards de dollars, et que sa capacité prévue avoisine les 46 000 spectateurs.

Aucune date précise n'est fixée pour l'achèvement de la construction du stade, selon des données qui indiquent que les autres stades et installations se trouvent à des stades de développement variables, et qu'ils devraient être achevés entre 2026 et 2033.

Une troisième source a expliqué que la répartition géographique des stades accroît la difficulté de réalisation des projets, soulignant que la situation pourrait se compliquer davantage en raison du report ou de la réduction de certains projets qui devaient abriter des stades, comme "The Line" et "New Murabba" à Riyad.

"Reuters" avait rapporté, plus tôt, que le Fonds public d'investissement saoudien déplace son attention des projets gigantesques et coûteux vers des investissements à rendements financiers plus rapides, une stratégie confirmée par la suite par des responsables saoudiens.

En revanche, le stade Aramco, dans la ville de Khobar, dans la région Orientale, doit être achevé d'ici la fin de l'année en cours, et devrait accueillir son premier match en janvier prochain, dont la vente des billets a déjà commencé. Une quatrième source a confirmé à "Reuters" que les travaux sur d'autres stades planifiés avancent.



