Le club saoudien d'Al-Fateh a dévoilé les coulisses d'une histoire humaine unique, concernant l'un des membres du staff médical de l'équipe première qui évolue en Roshn Saudi League.

Al-Fateh a publié une vidéo via son compte officiel sur le réseau social « X », dans laquelle il révèle que son masseur, prénommé Julio, s'est fait tatouer sur le bras la phrase : « L'Arabie saoudite m'a sauvé... merci à vous ».

Julio a expliqué la raison de ce tatouage, déclarant : « L'Arabie saoudite m'a aidé à changer ma vie, l'Arabie saoudite est ma maison ».

Il a ajouté : « L'Arabie saoudite m'a aidé à faire quelque chose de très important pour mon fils, à savoir une opération chirurgicale très difficile. Tout dans ma vie a changé ici, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté beaucoup de mauvaises choses ».

Le club saoudien a conclu la vidéo en adressant ses remerciements à son masseur, considérant qu'il s'agit là de l'une des belles histoires au sein du club.