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Al Hilal v Al Nassr - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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« L'Arabie saoudite m'a sauvé »... Un tatouage étrange raconte une histoire humaine unique en Roshn Saudi League

Saudi Pro League
Al Fath
Arabie saoudite

Une nouvelle histoire humaine dans le Championnat saoudien

Le club saoudien d'Al-Fateh a dévoilé les coulisses d'une histoire humaine unique, concernant l'un des membres du staff médical de l'équipe première qui évolue en Roshn Saudi League.

Al-Fateh a publié une vidéo via son compte officiel sur le réseau social « X », dans laquelle il révèle que son masseur, prénommé Julio, s'est fait tatouer sur le bras la phrase : « L'Arabie saoudite m'a sauvé... merci à vous ».

Julio a expliqué la raison de ce tatouage, déclarant : « L'Arabie saoudite m'a aidé à changer ma vie, l'Arabie saoudite est ma maison ».

Il a ajouté : « L'Arabie saoudite m'a aidé à faire quelque chose de très important pour mon fils, à savoir une opération chirurgicale très difficile. Tout dans ma vie a changé ici, j'ai arrêté de fumer et j'ai arrêté beaucoup de mauvaises choses ».

Le club saoudien a conclu la vidéo en adressant ses remerciements à son masseur, considérant qu'il s'agit là de l'une des belles histoires au sein du club.

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