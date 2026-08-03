L'avenir du milieu de terrain espagnol Marc Casadó reste en suspens, entre rester au Barça dans un rôle secondaire ou partir à la recherche d'un temps de jeu régulier, alors que le club catalan refuse de le vendre à bas prix et ne souhaite pas le pousser vers la sortie, malgré des perspectives clairement limitées dans le onze de départ.

Selon le journal espagnol « As », le Barça a fait comprendre au joueur âgé de 22 ans qu'il ne serait pas contraint de partir, puisqu'il est lié par un contrat en cours, mais lui a en même temps clairement signifié que son rôle serait totalement secondaire s'il décidait de rester, notamment après que l'entraîneur allemand Hansi Flick a affirmé que la concurrence pour le poste au milieu de terrain était extrêmement féroce, et qu'il serait difficile pour Casadó d'obtenir un temps de jeu suffisant cette saison.

En réalité, le rôle de Casadó a été très limité la saison dernière, puisqu'il a disputé près de 1000 minutes de moins que lors de sa première saison sous la direction de Flick, bien qu'il ait participé à un nombre de matches quasiment identique, soit 34 rencontres.

Flick dit à Casadó l'amère vérité

L'entraîneur allemand a expliqué la situation au joueur en toute franchise, précisant qu'il était devancé dans la hiérarchie par Pedri, Gavi, Marc Bernal, Frenkie de Jong et Eric García, ce dernier étant considéré comme un joueur polyvalent idéal pour la philosophie tactique de Flick.

Et si Casadó décide de rester, il sait pertinemment qu'il devra fournir un effort exceptionnel pour remonter la pente et s'imposer face à une concurrence féroce de stars solidement installées dans le onze de départ, mais la décision finale lui revient à lui seul.

Pas de vente à bas prix

Le Barça est tout à fait conscient que Casadó a besoin d'un temps de jeu régulier pour développer son talent, et que, compte tenu de ses grandes qualités techniques, il est capable de trouver un bon club qui lui offrira la chance qu'il mérite.

Le club catalan ne souhaite pas le vendre à bas prix, car il le considère comme un atout précieux et un joueur prometteur : c'est un jeune au début de sa carrière, qui a représenté l'Espagne au plus haut niveau international, et qui livre toujours une performance remarquable et un niveau notable chaque fois qu'il joue avec l'équipe.

Avant le 30 juin dernier, le club avait reçu plusieurs offres pour recruter Casadó, et était sur le point d'accepter une offre d'une valeur de seulement 10 millions d'euros, mais il a finalement décidé d'attendre et de sécuriser un transfert meilleur et plus rentable, plutôt que de se précipiter pour le vendre à un prix ne reflétant pas sa valeur réelle.

Des offres saoudiennes alléchantes

Casadó a reçu des offres financières alléchantes de clubs du championnat saoudien professionnel, mais le jeune joueur espagnol est très réticent à rejoindre un championnat considéré comme d'un niveau inférieur aux grands championnats européens, malgré des avis divergents parmi ses proches sur le bien-fondé d'un tel choix.

Certains proches de Casadó estiment que l'offre saoudienne représente une opportunité financière exceptionnelle qui pourrait ne pas se reproduire, tandis que d'autres considèrent qu'un transfert vers le championnat saoudien à ce stade précoce de sa carrière pourrait nuire à son développement technique et à ses chances de représenter la sélection espagnole à l'avenir.

Jusqu'à présent, le sort de Casadó reste indécis, et la décision finale sera prise par le joueur lui-même dans les jours ou les semaines à venir, dans un contexte de pressions croissantes pour clarifier sa situation avant la fermeture du marché des transferts estival, d'autant plus que le Barça a besoin de connaître sa décision finale pour mieux planifier le reste de la saison.