L'Arabie saoudite fait une offre pharaonique pour Modric !

La légende du Real Madrid, Luka Modric, devait rester au club la saison prochaine, mais les jours passent et aucun renouvellement n'a été annoncé.

De nombreuses sources ont indiqué qu'un accord avait été conclu entre Modric et le Real Madrid depuis un certain temps, mais comme pour Karim Benzema, l'intérêt de l'Arabie saoudite laisse planer une certaine incertitude.

Selon la Cadena SER, l'offre de Modric s'élève à 50 millions d'euros par saison pour les deux prochaines années, contre 20 millions d'euros pour le Real Madrid. Le salaire de Modric est l'un des plus élevés du club, et s'il décide de partir, les Blancos accepteront sa décision, même s'ils préféreraient qu'il reste.

Par ailleurs, Sport rapporte que Modric prendra sa décision après les prochaines rencontres de la Ligue des nations. La Croatie affronte les Pays-Bas en demi-finale et jouera l'Italie ou l'Espagne en finale si elle se qualifie. La décision devrait donc être prise la semaine prochaine, et l'on apprend également qu'en plus de l'offre de 100 millions d'euros, Modric recevra 20 millions d'euros supplémentaires en guise de prime à la signature.

À 37 ans, Modric n'a plus grand-chose à prouver. Dans un milieu de terrain fort la saison prochaine, il verra sans doute son rôle réduit, mais il est difficile de soutenir qu'aucun de ses coéquipiers n'est encore meilleur que le Croate à son meilleur niveau. La question de savoir s'il est prêt à faire ses adieux à une carrière dans l'élite du football sera sans aucun doute le facteur décisif.