John Obi Mikel, ancien milieu de terrain de Trabzonspor, a adressé un avertissement au capitaine de la sélection égyptienne Mohamed Salah au sujet de ce qui l'attend après son transfert au club turc.

Mikel a affirmé que la star égyptienne bénéficiera d'un soutien populaire immense, mais qu'il devra offrir en permanence des prestations remarquables afin de préserver ce soutien.

Salah a rejoint Trabzonspor dans le cadre d'un transfert libre, après l'expiration de son contrat avec Liverpool à la fin de la saison, et a bénéficié d'un accueil exceptionnel de la part de milliers de supporters qui se sont massés à l'aéroport à la suite de l'annonce de son transfert au club turc.

Dans des déclarations au journal turc « Sabah », rapportées par Daily Post Nigeria, Mikel a évoqué le grand enthousiasme entourant le transfert de Salah.

L'Arabie saoudite aurait-elle été un meilleur choix ?

Il a déclaré : « Salah a ses raisons de venir ici. Est-ce une question de football ou d'incitations financières ? Si nous parlons d'argent, il est certain que l'Arabie saoudite aurait été le meilleur choix. »

Il a ajouté : « Trabzonspor est un club magnifique, et les gens là-bas sont passionnés de football. C'est une ville qui vit pour le football. »

Mais l'ancienne star de Chelsea a insisté sur le fait que l'accueil réservé à Salah a été exceptionnel, même selon les critères du club, déclarant : « Cette fois, c'était différent ; des milliers de personnes sont sorties pour accueillir Mohamed Salah, et c'était vraiment stupéfiant. Je crois que le stade tout entier s'est rempli au moment de sa présentation. C'était incroyable, et les comptes du club sur les réseaux sociaux ont également connu une hausse énorme. »

Il a souligné que Salah pourrait aussi avoir besoin de quelques ajustements au sein du club, compte tenu des exigences d'un joueur de son envergure, et a déclaré : « Connaissant le club, je sais la qualité des terrains d'entraînement, des vestiaires et des douches, et ils pourraient avoir besoin de procéder à quelques ajustements pour Mohamed Salah. »

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Mikel met en garde Salah

Dans le même temps, Mikel a mis en garde le capitaine de la sélection égyptienne contre l'élévation du niveau des attentes à Trabzon, affirmant que les supporters qui accordent au joueur un grand amour peuvent se retourner rapidement contre lui si les résultats et les performances ne sont pas à la hauteur de leurs aspirations.

Il a déclaré : « Sans rien enlever à Trabzonspor, c'est un club magnifique doté d'une base de supporters extraordinaire, et les personnes responsables du club et de la ville méritent des éloges. Les habitants de la ville te traiteront comme un roi si tu joues bien et remportes les victoires. Mais ils se retournent contre toi rapidement, et peu leur importe qui tu es ou d'où tu viens. »

Mikel a conclu son message en souhaitant à Salah et à sa famille une expérience réussie en Turquie, déclarant : « J'espère que les choses se passeront bien pour lui et pour sa famille, qu'ils se sentiront à l'aise et profiteront de la ville. Car une chose est sûre : s'il continue à offrir ses bonnes performances et à jouer de manière remarquable pour cette ville, ils l'adoreront complètement. »

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