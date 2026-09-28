L'histoire des confrontations entre les sélections d'Arabie saoudite et d'Irak renferme de nombreux détails qui font de leur rencontre lors de la « Gulf Cup 27 » bien plus qu'un simple match de clôture de la phase de groupes. Entre les deux sélections, une longue rivalité s'est étendue à travers les tournois du Golfe, les compétitions continentales et les qualifications à la Coupe du monde, laissant derrière elle des chiffres et des moments qui restent présents à chaque nouveau rendez-vous entre l'Arabie saoudite et l'Irak.

La sélection saoudienne se prépare à affronter sa voisine irakienne, demain mardi, dans le cadre de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe.

Des moments marquants : l'Irak sacré et l'Arabie saoudite en réponse

Selon les archives historiques des confrontations, les deux sélections se sont affrontées à 38 reprises, l'Irak s'imposant à 17 reprises contre 11 victoires pour l'Arabie saoudite, tandis que 10 matches se sont soldés par un match nul. La sélection irakienne a inscrit 56 buts contre 34 pour la sélection saoudienne, les chiffres révélant un avantage irakien sur le total des confrontations, en face d'une réussite saoudienne à remporter plusieurs matches de grande importance.

L'une des confrontations les plus marquantes entre les deux sélections a eu lieu en finale de la Coupe d'Asie 2007, lorsque l'Irak est parvenu à s'imposer sur un but à zéro inscrit par Younes Mahmoud, décrochant ainsi le premier titre asiatique de son histoire, tandis que la sélection saoudienne s'est contentée de la deuxième place dans un tournoi qui a été le théâtre de l'un des moments les plus importants du football irakien.

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Onze ans plus tôt, les deux camps s'étaient affrontés en quart de finale de la Coupe d'Asie 1996 aux Émirats arabes unis, mais le résultat avait tourné à l'avantage de la sélection saoudienne sur un but à zéro, permettant à l'Arabie saoudite de poursuivre son parcours dans le tournoi et de décrocher le troisième titre continental de son histoire, dans l'une des confrontations qui a reflété la capacité de la sélection saoudienne à gérer les grands rendez-vous.

La rivalité entre les deux sélections s'est prolongée jusqu'aux qualifications à la Coupe du monde 2002, lorsque la sélection saoudienne a remporté deux victoires consécutives face à l'Irak sur les scores de 1-0 et 2-1, récoltant six points importants sur la route de sa troisième qualification consécutive au Mondial, avant que la supériorité saoudienne ne se répète lors des qualifications à la Coupe du monde 2018.

Lors des qualifications pour le Mondial russe, la sélection saoudienne a battu l'Irak à l'aller sur le score de 2-1 en septembre 2016, avant de renouveler sa victoire sur un but à zéro en mars 2017, récoltant six nouveaux points sur ses deux confrontations face à l'Irak et poursuivant sa route vers la réservation de son billet pour la Coupe du monde.

Gulf Cup 26 : la dernière victoire saoudienne

La dernière victoire de la sélection saoudienne face à l'Irak remonte au tournoi de la « Gulf Cup 26 » au Koweït, lorsque les deux sélections se sont affrontées le 28 décembre 2024 dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes, dans une rencontre remportée par l'Arabie saoudite sur le score de 3-1.

Salem Al-Dawsari a ouvert le score pour la sélection saoudienne sur penalty, avant qu'Abdullah Al-Hamdan n'ajoute deux buts, conduisant la sélection de son pays vers la victoire et la qualification pour les demi-finales, tandis que le parcours de l'Irak dans le tournoi s'est arrêté au stade de la phase de groupes.

Cette victoire n'a pas été un simple résultat anodin dans l'historique des confrontations, puisqu'elle est intervenue lors d'un match décisif dans un tournoi du Golfe et a donné à la sélection saoudienne un élan important sur la route des phases éliminatoires, faisant de cette rencontre la dernière victoire de l'Arabie saoudite face à son adversaire irakien avant le renouvellement de leur confrontation.

Le dernier match nul : et l'Arabie saoudite décroche la qualification

Quant à la dernière rencontre ayant réuni les deux sélections, elle a eu lieu le 14 octobre 2025, dans le cadre du barrage asiatique qualificatif à la Coupe du monde 2026, et s'est soldée par un match nul et vierge au stade Al-Inma à Djeddah, dans une rencontre qui n'a pas connu de buts mais qui revêtait une grande importance dans les calculs de la qualification.

Ce résultat a offert à la sélection saoudienne son billet de qualification directe pour la Coupe du monde, après que les deux sélections eurent été à égalité de points et de différence de buts, avant que l'avantage au nombre de buts marqués ne décide de la première place du groupe en faveur de l'Arabie saoudite, la sélection saoudienne sortant de la confrontation avec le sésame pour le Mondial malgré le match nul.

Ainsi, les deux sélections abordent leur nouvelle confrontation lors de la « Gulf Cup 27 » avec un historique des rencontres à l'avantage de l'Irak en termes de nombre total de victoires, tandis que la sélection saoudienne possède une série de victoires lors de rendez-vous majeurs, dont les qualifications à la Coupe du monde et la dernière confrontation dans le Golfe, en plus de sa supériorité lors de la dernière rencontre officielle entre les deux camps sur le plan du résultat de la qualification.

Entre les 38 confrontations façonnées par les années, les 17 victoires de l'Irak contre 11 pour l'Arabie saoudite et 10 matches nuls, le match de la « Gulf Cup 27 » apparaît comme le prolongement d'une rivalité historique que les chiffres seuls ne suffisent pas à trancher, chaque confrontation y ajoutant un nouveau chapitre, en particulier lorsqu'il s'agit de deux sélections habituées à répondre présent lors des grands rendez-vous.