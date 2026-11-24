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La Fédération saoudienne de football envisage de modifier en profondeur le quota de joueurs étrangers à partir de la saison 2027-2028, ce qui pourrait entraîner une nouvelle offensive sur le marché des transferts des grands championnats européens. Parmi les pistes étudiées figurent un plafond porté à 18 joueurs étrangers par club, voire la suppression de toute limite, afin de relever le niveau du championnat national.

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Le championnat envisage d’élargir fortement le quota

Selon The Times, la Fédération saoudienne de football étudie plusieurs options pour modifier les règles d’enregistrement des effectifs en Roshn Saudi League avant la saison 2027-2028. Les propositions prévoient de porter le nombre de joueurs étrangers autorisés à 14, 16 ou 18 par club. L’option la plus radicale consisterait à supprimer entièrement le plafond. Tout changement resterait soumis à des contrôles financiers et réglementaires stricts, mais aucune décision définitive n’a été prise.

Une rupture majeure avec les règles actuelles

Selon le règlement en vigueur pour 2026-2027, les clubs de Saudi Pro League peuvent inscrire 10 joueurs étrangers dans un effectif de 25 joueurs : huit joueurs seniors et deux de moins de 21 ans, auxquels s’ajoute une place supplémentaire pour un professionnel né en Arabie saoudite. En championnat, les règles limitent généralement les équipes à huit joueurs étrangers lors d’un match, tandis que la Coupe du Roi et la Supercoupe d’Arabie saoudite permettent aux 10 de débuter.

Un élargissement du quota marquerait un tournant majeur et pourrait permettre aux clubs d’aligner un onze de départ entièrement composé de joueurs étrangers. Citant des sources privées, Asharq Al-Awsat ajoute que ces discussions s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à inciter les joueurs saoudiens à partir à l’étranger et à offrir davantage de temps de jeu aux talents locaux dans les clubs plus modestes. Pour soutenir cette démarche, la fédération étudie un mécanisme financier qui aiderait les clubs moins fortunés à payer les salaires de joueurs saoudiens sous contrat avec des équipes plus riches.

Ronaldo pourrait manquer cette nouvelle ère

Si elles sont approuvées, ces modifications donneraient à des clubs comme Al-Nassr bien plus de liberté pour recruter autour de stars telles que Joao Felix et Sadio Mane. Cristiano Ronaldo pourrait toutefois ne plus être là pour vivre cette nouvelle ère. Son contrat avec Al-Nassr expirant le 30 juin 2027, l’attaquant portugais devrait terminer la saison 2026-2027, même si la retraite semble actuellement le scénario le plus probable après l’été prochain.

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Avant de s’engager dans une quelconque refonte, la fédération a également adressé aux clubs un questionnaire officiel pour recueillir leur avis sur le rôle des centres de formation, le développement des joueurs locaux et l’effet des stars étrangères sur les talents du pays.

Les réponses des clubs orienteront la décision

La fédération va maintenant analyser les réponses des clubs avant de décider si elle élargira ou supprimera la limite de joueurs étrangers pour 2027-2028. Un feu vert pourrait déclencher une intense offensive sur le marché des transferts des grands championnats européens l’été prochain, les clubs saoudiens cherchant à pourvoir les places nouvellement créées dans leurs effectifs. Les responsables du football saoudien devront toutefois concilier ces ambitions internationales avec des garanties préservant le temps de jeu des jeunes joueurs du pays.