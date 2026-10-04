Avant que les regards ne se tournent vers le choc tant attendu entre la sélection d'Arabie saoudite et son homologue des Émirats arabes unis en finale de la Coupe du Golfe, les précédentes confrontations entre les deux équipes s'imposent comme l'une des plus importantes histoires qui précèdent le duel, après les avoir réunies à 39 reprises à travers différentes compétitions et occasions, dans une longue histoire marquée par une nette supériorité saoudienne et une rivalité qui n'a pas manqué de surprises.

Les chiffres globaux indiquent la supériorité de la sélection saoudienne, qui a signé 23 victoires contre 7 pour les Émirats, tandis que 9 confrontations se sont soldées par un match nul, ce bilan révélant un avantage historique en faveur de l'Arabie saoudite avant le match qui désignera le champion du Golfe 27.

Un début saoudien : l'Arabie saoudite impose sa loi

Les confrontations entre les deux sélections en Coupe du Golfe ont débuté de manière forte du côté de l'Arabie saoudite, qui s'est imposée face aux Émirats sur le score de 4-0 lors de l'édition 1972, avant de rééditer sa supériorité lors des éditions suivantes, avec une victoire 2-0 en 1974, puis sur le même score en 1976.

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La supériorité saoudienne s'est poursuivie en Coupe du Golfe au cours des années suivantes, l'Arabie saoudite ayant battu les Émirats 2-1 lors de l'édition 1979, avant que les Émirats ne parviennent à décrocher leur première victoire face à l'Arabie saoudite dans la compétition en 1982 sur un but à zéro, tandis que la confrontation du Golfe 7 en 1984 s'est terminée sur un match nul vierge.

Les confrontations entre les deux sélections ne se sont pas limitées à la Coupe du Golfe, puisqu'elles se sont rencontrées en éliminatoires de la Coupe du monde, en Coupe d'Asie, aux Jeux arabes et lors de matchs amicaux, ce qui a fait de leur relation footballistique l'un des duels les plus récurrents au niveau du football du Golfe.

Les Émirats connaissent le chemin de la victoire

Malgré l'avantage saoudien dans l'histoire des confrontations, les Émirats sont parvenus à décrocher des victoires importantes au cours de certaines périodes, dont les plus marquantes ont été le succès 2-0 lors du Golfe 8 en 1986, puis la victoire 1-0 lors du Golfe 11 en 1992.

Les Émirats ont également dominé l'Arabie saoudite 2-0 lors du Golfe 16 en 2003, et ont signé une victoire 1-0 lors du Golfe 18 en 2007, avant que le succès émirati ne se répète 2-1 lors des éliminatoires de la Coupe du monde en 2017, puis lors du match amical qui les a opposés en 2019.

Ces résultats révèlent que l'histoire accorde à l'Arabie saoudite un avantage chiffré, mais confirment en même temps que les Émirats sont capables de faire tomber l'Arabie saoudite lorsqu'ils réussissent à imposer leur style, ce qui fait des chiffres précédents un facteur important dans la lecture de la finale, sans pour autant garantir ce qui se produira sur le terrain.

Des résultats qui ont forgé la mémoire de la confrontation

L'histoire des deux sélections a été marquée par de nombreux résultats remarquables restés présents dans la mémoire des supporters, parmi lesquels la large victoire saoudienne 5-1 lors du match amical disputé en 2000, ainsi que les victoires consécutives de l'Arabie saoudite en éliminatoires de la Coupe du monde en 2008 et 2009, lorsqu'elle s'est imposée 2-1 puis 3-2 face aux Émirats.

Lors du Golfe 19 en 2009, la sélection saoudienne a de nouveau décroché une victoire face aux Émirats sur un score de trois buts à zéro, dans l'un des résultats les plus marquants ayant confirmé la supériorité de l'Arabie saoudite dans les confrontations du Golfe entre les deux sélections.

En revanche, les dernières années ont été témoins de confrontations plus serrées, puisque le match des éliminatoires de la Coupe du monde en 2016 s'est soldé par un nul 1-1, avant que l'Arabie saoudite ne s'impose 3-0 au match retour, tandis que la dernière confrontation du Golfe figurant au palmarès entre les deux sélections s'est terminée sur un match nul vierge lors de la Coupe arabe en 2021.

La finale efface les comptes du passé

Même si la sélection saoudienne aborde la finale en position de supériorité historique sur les Émirats en nombre de victoires, la nature du match à venir fait de tous ces chiffres un simple arrière-plan du choc, car les matchs de finale ne reconnaissent guère ce qui s'est passé lors des années précédentes, mais plutôt ce que chaque sélection propose durant 90 minutes.

L'Arabie saoudite cherchera à parfaire sa supériorité historique face aux Émirats et à ajouter un nouveau titre à son palmarès, tandis que la sélection émiratie aborde le match en sachant qu'une victoire en finale serait une occasion idéale de renverser une partie de l'équation historique et d'écrire une nouvelle victoire dans l'une de ses plus importantes confrontations face à l'Arabie saoudite.

Entre une longue histoire qui a débuté dans les années 1970, de nombreuses victoires saoudiennes et des réponses émiraties en diverses occasions, les deux sélections arrivent à une nouvelle étape en finale du Golfe 27, où tout ce qui a précédé n'a de valeur que dans la mesure où il confère à l'une des deux parties de la confiance avant le coup d'envoi.

En définitive, la confrontation à venir demeure un nouveau chapitre d'une histoire longue de plus de cinq décennies : l'Arabie saoudite possède l'avantage au registre des confrontations, et les Émirats possèdent des souvenirs de victoires dans de grands matchs, mais la coupe reviendra cette fois à la sélection qui réussira à mieux gérer les détails de la finale.