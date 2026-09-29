Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
Traduit par

L'Arabie saoudite avec un sans-faute : elle bat l'Irak sur le score de deux buts et complique sa situation dans la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite vs Irak
Arabie saoudite
Irak
Gulf Cup
Oman vs Koweït
Oman
Koweït
Arabie saoudite
Irak
Oman
Koweït

« Les Lions de Mésopotamie » pourraient quitter la Coupe du Golfe

L'Arabie saoudite a réussi à décrocher le carton plein, après avoir battu son homologue irakien, compliquant ainsi la situation de ce dernier dans la 27e édition de la Coupe du Golfe, le « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face à l'Irak sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Abdullah Al-Salem a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 54e minute de jeu, après avoir profité d'un ballon relâché par Ahmed Bassil, le gardien de l'Irak, pour envoyer le ballon dans les buts vides.

Abdullah Al-Hamdan a ajouté le deuxième but de l'Arabie saoudite à la 69e minute, après s'être présenté seul devant Ahmed Bassil et avoir décoché une frappe à ras de terre du pied gauche que le gardien irakien n'a pas su maîtriser.

L'Arabie saoudite s'assure ainsi la première place du groupe 1 du tournoi du Golfe, avec le carton plein (9 points), après ses trois victoires face au Koweït, à Oman et à l'Irak.

En revanche, la situation de l'Irak dans le tournoi s'est compliquée selon un scénario fou, puisque son total s'est arrêté à 4 points, ce qui le place à la deuxième place du groupe, à égalité avec Oman, qui a signé une victoire spectaculaire face au Koweït sur le score de 3-1.

L'Irak et Oman se retrouvent à égalité sur tous les plans, des rapports de presse confirmant l'organisation d'un tirage au sort entre les deux équipes pour déterminer le deuxième qualifié pour les demi-finales aux côtés de l'Arabie saoudite.

Les deux équipes qualifiées attendent de connaître leurs adversaires en demi-finales, à l'issue des deux matchs de demain dans le groupe 2, où le Qatar affrontera les Émirats arabes unis, et le Yémen se mesurera à Bahreïn.

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google