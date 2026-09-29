L'Arabie saoudite a réussi à décrocher le carton plein, après avoir battu son homologue irakien, compliquant ainsi la situation de ce dernier dans la 27e édition de la Coupe du Golfe, le « Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face à l'Irak sur le score de 2-0, lors de la rencontre qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, à l'occasion de la troisième et dernière journée de la phase de groupes du tournoi du Golfe.

Abdullah Al-Salem a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 54e minute de jeu, après avoir profité d'un ballon relâché par Ahmed Bassil, le gardien de l'Irak, pour envoyer le ballon dans les buts vides.

Abdullah Al-Hamdan a ajouté le deuxième but de l'Arabie saoudite à la 69e minute, après s'être présenté seul devant Ahmed Bassil et avoir décoché une frappe à ras de terre du pied gauche que le gardien irakien n'a pas su maîtriser.

L'Arabie saoudite s'assure ainsi la première place du groupe 1 du tournoi du Golfe, avec le carton plein (9 points), après ses trois victoires face au Koweït, à Oman et à l'Irak.

En revanche, la situation de l'Irak dans le tournoi s'est compliquée selon un scénario fou, puisque son total s'est arrêté à 4 points, ce qui le place à la deuxième place du groupe, à égalité avec Oman, qui a signé une victoire spectaculaire face au Koweït sur le score de 3-1.

L'Irak et Oman se retrouvent à égalité sur tous les plans, des rapports de presse confirmant l'organisation d'un tirage au sort entre les deux équipes pour déterminer le deuxième qualifié pour les demi-finales aux côtés de l'Arabie saoudite.

Les deux équipes qualifiées attendent de connaître leurs adversaires en demi-finales, à l'issue des deux matchs de demain dans le groupe 2, où le Qatar affrontera les Émirats arabes unis, et le Yémen se mesurera à Bahreïn.