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Saudi Arabia v Iraq - FIFA World Cup QualifierGetty Images Sport
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L'Arabie saoudite avec un parcours parfait : elle bat l'Irak sur le score de 2-0 et l'élimine de la Coupe du Golfe 27

Arabie saoudite vs Irak
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Oman vs Koweït
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« Les Lions de Mésopotamie » hors du tournoi du Golfe

L'Arabie saoudite a créé une énorme surprise en éliminant l'Irak de la Coupe du Golfe arabique, dans sa vingt-septième édition, la « Coupe du Golfe 27 ».

L'Arabie saoudite s'est imposée face à l'Irak sur le score de 2-0, lors du match qui a opposé les deux équipes ce mardi, au stade Al-Inma de Djeddah, dans la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Golfe.

Abdullah Al-Salem a ouvert le score pour l'Arabie saoudite à la 54e minute de la rencontre, après avoir profité d'un ballon lâché par Ahmed Basil, le gardien de l'Irak, pour envoyer le ballon dans le but vide.

Abdullah Al-Hamdan a ajouté le deuxième but pour l'Arabie saoudite à la 69e minute, après s'être retrouvé seul face à Ahmed Basil, avant d'adresser une frappe rasante du pied gauche que le gardien irakien n'a pas su maîtriser.

L'Arabie saoudite assure ainsi la première place du groupe 1 de la Coupe du Golfe, avec un parcours parfait (9 points), après ses trois victoires contre le Koweït, Oman et l'Irak.

De son côté, l'Irak a fait ses adieux au tournoi selon un scénario fou, son total s'étant arrêté à 4 points, ce qui l'a relégué à la troisième place, à la différence des cartons, derrière Oman, qui a signé une victoire spectaculaire face au Koweït sur le score de 3-1.

L'Arabie saoudite et Oman attendent désormais de connaître leurs adversaires en demi-finale, après la tenue des deux matchs de demain dans le groupe 2, où le Qatar affrontera les Émirats arabes unis, et le Yémen se mesurera à Bahreïn.

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