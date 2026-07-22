N'Golo Kanté a réalisé de grandes performances avec l'équipe de France au cours des dernières années, mais les choses auraient pu être totalement différentes si le joueur de Fenerbahçe avait suivi son cœur.

Kanté a été un joueur clé de l'équipe de France pendant près d'une décennie. Il a atteint la finale de l'Euro 2016, remporté la Coupe du monde 2018, et a même été convoqué pour disputer la Coupe du monde 2026.

Le milieu de terrain âgé de 35 ans a laissé son empreinte avec l'équipe de France, avec 69 sélections, deux buts et deux titres : la Coupe du monde 2018 et la Ligue des nations 2021.

Son ancien coéquipier à Leicester City, Jamie Vardy, avec qui il a remporté le titre de Premier League en 2016, a révélé une grande surprise au sujet de Kanté.

Vardy a déclaré, dans des propos rapportés par le site « Foot Mercato » : « N'Golo Kanté voulait représenter le Mali, et non la France, en hommage aux origines de son père. »

Il a poursuivi : « Nous l'avons convaincu qu'il gagnerait la Coupe du monde avec la France. Il avait offert sa Mini Cooper à ses parents au village et en avait acheté une autre lorsque ses coéquipiers se sont moqués de lui. »