La légende de Manchester United Gary Neville a adressé de vives critiques à la performance de la sélection argentine en finale de la Coupe du monde 2026, perdue 1-0 face à l'Espagne, la qualifiant de « ramassis d'âneries » et affirmant que seul le génie de Lionel Messi avait mené l'Albiceleste jusqu'au match décisif.

Neville (51 ans) a déclaré dans le podcast « Stick to Football » : « Ils ont très mal joué, soyons clairs. Ils ont mal joué, ce que je veux dire c'est que s'ils ont réussi à rester dans le match, alors il faut les saluer. Ils ont fait du bon travail, mais ils ont joué de façon médiocre. »

L'ancien entraîneur de Valence, qui a disputé 85 matchs internationaux avec l'Angleterre, a assuré que l'Argentine ne serait pas parvenue en finale du Mondial pour la deuxième fois consécutive sans Messi, auteur de 8 buts dans le tournoi, en affirmant : « L'Argentine possède une entente formidable et un esprit de compétition féroce, et elle dispose en attaque d'un joueur exceptionnel qui l'aide à décrocher la victoire ; sans lui, elle aurait sans doute eu du mal à arriver jusque-là. »

Neville n'est pas revenu sur sa position tranchée malgré ses éloges à l'égard de l'esprit combatif de l'Argentine, insistant : « Si l'apparence est mauvaise et que l'odeur est nauséabonde, alors c'est mauvais, franchement. Ce que nous avons vu en finale était une performance moyenne, ils ont mal joué à différents moments. »

De son côté, Ian Wright, légende d'Arsenal qui a disputé 33 matchs internationaux avec l'Angleterre, a reconnu : « Je suis heureux que l'Argentine n'ait pas gagné, mais je suis triste aussi. Je n'ai pas aimé voir Messi pleurer de cette manière, on voyait à quel point il en était affecté », avant d'ajouter : « Mais je suis très heureux pour l'Espagne. »