La Fédération brésilienne de football a finalisé les termes du nouveau contrat de l'entraîneur italien Carlo Ancelotti, en vue de l'annonce officielle du renouvellement de son engagement avec la sélection « Seleção » jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Les deux parties ont décidé de prolonger le contrat actuel, qui expire en juillet prochain, et la signature des documents officiels est attendue dans les prochains jours.

Selon la chaîne « ESPN Brasil », la Fédération brésilienne a finalisé les derniers détails du contrat en début de semaine et a envoyé le projet à Ancelotti. Elle attend désormais la signature de l'entraîneur pour annoncer la prolongation de son mandat pour quatre années supplémentaires.

Elle a précisé que la révision finale par les avocats de l'entraîneur italien et la signature qui s'ensuivra ne constituent qu'une formalité administrative au sein de la Confédération brésilienne, d'autant plus que tous les détails figurant dans le contrat ont déjà été convenus lors des discussions qui ont eu lieu ces dernières semaines.

Ancelotti a tenu une réunion avec les responsables juridiques de la Confédération brésilienne lors des matchs disputés fin mars dernier à Orlando, aux États-Unis, et s'est entretenu avec Samir Saud, président de la Confédération brésilienne, avant la trêve, au cours de laquelle l'entraîneur a donné son accord verbal définitif à l'accord.

Dans son nouveau contrat, Ancelotti conserve le même salaire que celui convenu en mai 2025, soit 10 millions d'euros par an.

Ce salaire est le plus élevé de l'histoire des entraîneurs de la sélection brésilienne.

Les nouveaux contrats du staff technique ont vu une augmentation des salaires à la demande d’Ancelotti, condition posée pour le renouvellement. Cela concerne ses assistants directs Paul Clement et Francesco Mori, le préparateur physique Mino Folco et l’analyste de performance Simone Montanaro.

Le nouveau contrat est divisé en deux parties en raison de la législation du travail qui impose des restrictions sur les accords directs d'une durée de 48 mois. Le premier contrat porte sur une période de deux ans avec un renouvellement automatique convenu pour 24 mois supplémentaires, portant la durée totale du contrat à 4 ans, jusqu'à la Coupe du monde 2030.

Le nouveau contrat sera signé par voie électronique, une procédure courante dans les négociations actuelles, car Ancelotti se trouve au Canada avec sa famille pour les semaines à venir et restera à Vancouver jusqu'à la fin du mois d'avril.



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