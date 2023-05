L'année en or de Lautaro Martinez : des victoires, une finale de Ligue des champions et une Coupe du monde

L'attaquant de l'Inter réalise pour l'instant la meilleure saison de sa carrière : buts et passes décisives garantis sous les ordres d'Inzaghi.

Sauf retournement de situation incroyable d'ici quelques mois, le Ballon d'Or 2023 devrait se jouer entre Lionel Messi et Erling Haaland, mais la course au podium n'est pas terminée et pourrait réserver des surprises. L'un des concurrents pour les places d'honneur dans le classement des meilleurs footballeurs du monde pourrait être Lautaro Martinez.

Etincelant depuis la Coupe du monde

El Toro réalise pour l'instant la meilleure saison de sa carrière que ce soit sur le plan individuel ou collectif. L'année footballistique de l'attaquant argentin avait commencé avec des moyennes de buts assez linéaires, mais à partir de janvier, les choses ont radicalement changé pour l'avant-centre de l'Inter Milan.

Au Qatar, Lautaro Martinez n'a pas marqué et a progressivement perdu sa place au profit de Julián Álvarez, mais il a tout de même contribué de manière significative à la troisième victoire de l'Argentine en Coupe du monde, en inscrivant l'un des penalties du quart de finale contre les Pays-Bas.

Le podium du Ballon d'Or dans le viseur

À son retour en Italie, cependant, le sentiment d'être un buteur est revenu. En l'absence de Skriniar, Lautaro devient le capitaine de l'Inter, enchaîne les buts et, malgré les moments difficiles, devient le pilier des stratégies d'Inzaghi. Aujourd'hui, avec la qualification pour la prochaine Ligue des champions en poche, obtenue grâce à la victoire contre l'Atalanta (match au cours duquel Martinez a marqué pour la 21e fois en championnat), il ne pense plus qu'au 10 juin et à la finale contre Manchester City.

C'est là, dans le face à face à distance avec Erling Haaland, le premier de leur carrière, que l'on verra qui a le plus de chances de mettre à mal Lionel Messi, devenu champion de France pour la deuxième fois consécutive (ce qui fait de lui, avec Dani Alves, le joueur le plus titré de l'histoire).

Si l'Inter remporte la quatrième Ligue des champions de son histoire (et le troisième titre de la saison après la Supercoupe et la Coppa Italia), les chances de voir Lautaro Martínez sur le podium du Ballon d'Or pourraient être bien plus grandes, surtout s'il parvient à rattraper Osimhen en tête du classement des buteurs lors de la dernière journée de Serie A. En somme, une année 2023 en ébullition pourrait s'avérer historique pour Lautaro Martínez, pour l'Inter et pour le football italien en général.