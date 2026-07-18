L'Angleterre termine à la troisième place après une victoire éclatante 10-0 face à la France

Samedi, lors de la petite finale, la France n'a pas réussi à s'imposer face à l'Angleterre (4-6). À la mi-temps, à Miami, l'équipe de Didier Deschamps, sur le départ, était menée 0-4 par une équipe anglaise bien plus incisive et plus forte, mais elle a sauvé l'honneur après la reprise grâce à des buts et à un jeu nettement amélioré. Malgré tout, c'est l'Angleterre qui décroche la troisième place de la Coupe du monde.

Ousmane Dembélé a débuté sur le banc côté français, tandis que Jude Bellingham, Harry Kane et Anthony Gordon commençaient la rencontre sur le banc anglais. L’équipe de Thomas Tuchel a idéalement entamé la partie : Declan Rice a ouvert le score dès la 3^e minute d’une frappe puissante des vingt mètres.

Les Anglais ont alors pris confiance : Marcus Rashford a manqué de réussite, son tir à bout portant étant repoussé par une défense française en difficulté. Les Bleus ont ensuite gagné en puissance et c’est Rayan Cherki qui a contraint Dean Henderson à sa première intervention. Le début de match était captivant, l’Angleterre se montrait à nouveau menaçante et exprimait sa frustration lorsque le but de Bukayo Saka, qui aurait porté le score à 0-2, était refusé pour hors-jeu.

Le 0-2 est finalement tombé lorsque Rice a tiré un corner parfait et qu’Ezri Konsa a envoyé le ballon dans la lucarne droite d’une tête puissante. Kylian Mbappé, médusé par ce départ catastrophique des Bleus, a semblé soulagé par la pause fraîcheur à Miami. Juste après la reprise, Mbappé a contourné Henderson, mais Marc Guéhi a dégagé le ballon sur la ligne. Un hors-jeu a été signalé, bien que la décision ne soit pas justifiée.

Après un peu plus d’une demi-heure, Mike Maignan repoussait des poings une frappe puissante de Rashford. Le match allait d’un but à l’autre, Mbappé se heurtant à Henderson. L’Angleterre portait même le score à 0-3 lorsque Saka concluait une passe de Rashford. La défense française était à nouveau déjouée et toute la tension semblait s’être dissipée avant même la mi-temps. Juste avant la mi-temps, Saka a même alourdi le score (0-4).

La France est revenue des vestiaires avec de l’agressivité et Mbappé a rapidement réduit le score à 1-4. Il s’agit du neuvième but de l’attaquant en Coupe du monde, soit un de plus que Lionel Messi. Les Bleus ont continué à presser et Adrien Rabiot a tiré juste à côté. Le 2-4 a finalement été inscrit à la 54^e minute : Bradley Barcola a marqué à bout portant. L’Angleterre était débordée et a eu de la chance que Dembélé tire droit sur Henderson et que Michael Olise passe juste à côté.

Mbappé relance totalement le suspense en logeant le 3-4 dans la lucarne droite. Son 22e but en Coupe du monde, qui lui permet de détrôner Messi (21). Entré dans le dernier quart d’heure, Bellingham apporte un peu plus de présence physique à l’attaque anglaise et manque une occasion en or. Le jeu continue de balayer la pelouse d’un camp à l’autre et Olise enroule sa frappe juste à côté, à la stupéfaction des supporters français.

Pas d’égalisation, mais un 3-5 à la 87^e : Djed Spence est fauché dans la surface et Saka transforme le penalty pour un triplé. Les Bleus poussent encore, Dembélé réduit le score à 4-5, avant que Bellingham, lancé en profondeur, ne scelle le score à 4-6.