L’UEFA rend sa décision disciplinaire après les incidents de Madrid

La Fédération anglaise de football (FA) a été sanctionnée par l’UEFA pour le « comportement raciste et/ou discriminatoire » de supporters anglais lors de la récente rencontre de Ligue des nations face à l’Espagne. Cette sanction fait suite à des incidents survenus dimanche, lors de la victoire 3-2 de l’Angleterre dans la capitale espagnole.

À la suite de ces conclusions, l’Angleterre a écopé d’une interdiction de vendre des billets à ses supporters pour un match à l’extérieur. La sanction est toutefois assortie d’un sursis de deux ans. Toute nouvelle infraction pendant cette période entraînera donc une interdiction immédiate pour les supporters de se rendre aux matches à l’extérieur. Outre cette interdiction avec sursis, la FA devra payer une amende de 12 600 £.

Les accusations concernent plus précisément des chants anticatholiques et antirlandais qui auraient été entendus pendant le match au stade Metropolitano. Ces chants seraient à l’origine de l’enquête ouverte au titre du règlement strict de l’UEFA contre les discriminations.

La FA promet d’agir contre les auteurs des chants

Après l’annonce des sanctions, la Fédération anglaise de football a publié un communiqué ferme condamnant les agissements de la minorité de supporters impliqués. Un porte-parole de la fédération a indiqué clairement que de tels comportements n’avaient pas leur place dans le football moderne et feraient l’objet d’une tolérance zéro.

« Nous ne tolérerons pas ces chants inacceptables et profondément offensants. Nous travaillerons avec les policiers présents à tous les matches de l’Angleterre, à domicile comme à l’extérieur, pour identifier leurs auteurs et prendre les mesures nécessaires », a déclaré le porte-parole à Sky Sports.

Cet incident est particulièrement sensible compte tenu des discussions qui avaient précédé la rencontre à Madrid. Avant le match, le risque d’un climat raciste avait été largement évoqué, ce qui avait conduit le sélectionneur anglais Tuchel à annoncer qu’il rappellerait à son groupe les protocoles officiels contre le racisme.

Paradoxalement, les inquiétudes portaient d’abord sur les supporters espagnols, en raison d’incidents passés dans la ville. Mais après le match, l’attention de l’UEFA s’est entièrement tournée vers le comportement des supporters visiteurs.

Une victoire sportive éclipsée par le comportement des supporters

Sur le terrain, ce match a été un succès historique pour l’Angleterre : sa victoire a mis fin à l’impressionnante série de 43 matches sans défaite de l’Espagne. Ce résultat lui a également permis de terminer en tête du groupe 3 de la Ligue A, illustrant les progrès tactiques réalisés sous la direction de l’encadrement actuel.

Cette victoire reste toutefois désormais liée à l’enquête de l’UEFA. La période de sursis de deux ans décidée par l’instance oblige la FA à rester particulièrement vigilante lors des prochains matches : toute répétition de ces propos discriminatoires entraînera l’application de l’interdiction de vendre des billets aux supporters pour les matches à l’extérieur.