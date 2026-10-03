L’Angleterre a infligé une correction monumentale samedi soir en Ligue des nations avec une victoire 0-7 contre la Croatie, qui n’avait encore jamais perdu sur un score aussi lourd. Ziggo Sport-consultant Danny Blind est surtout impressionné par les qualités offensives de l’Angleterre.

« C’est incroyable », débute Blind au sujet de la Croatie humiliée. « On voit bien sûr que cette équipe est en déclin. Ils ont eu une génération incroyablement talentueuse. Mandzukic et Rakitic, Modric est évidemment sur la fin, Perisic. »

« Tout cela s’explique, c’est un pays de football relativement petit. Ils ont un nouveau sélectionneur avec Slaven Bilic, alors c’est d’autant plus dur de reprendre l’équipe et de prendre une telle correction face à une sélection qui possède surtout des qualités exceptionnelles devant. »

« Et tous ces joueurs qui ont ces qualités ont aussi tous marqué et fait la différence. Il n’y a pas que Kane, mais aussi Bellingham, Rogers qui est entré et a marqué, Saka qui marque, Gordon qui est en pleine réussite. »

« Je viens juste de réaliser à quel point c’est décevant qu’ils aient fait que défendre contre l’Argentine. » En demi-finale de la dernière Coupe du monde, l’Angleterre a ouvert le score, avant de garer le bus puis d’en payer le prix (1-2).

« Quand on a de tels top joueurs devant... », poursuit Blind. « Ils ne les ont alors bien trop peu utilisés. Mais maintenant, oui, et Kane reste bien sûr un phénomène. Quatre buts en trois matches. » Kane avait plus tôt lors de cette trêve internationale marqué une fois contre la Tchéquie puis contre l’Espagne, championne du monde.

« Mais l’Angleterre est aussi agréable à regarder. Ils le font aussi bien dans leurs clubs. Gordon au FC Barcelone », cite Blind en exemple. « C’est agréable à regarder. » L’Angleterre, qui compte six points après trois matches, bouclera sa trêve internationale mardi avec une rencontre à domicile contre la Tchéquie.