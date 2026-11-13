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L’Angleterre est prévenue avant son choc face à l’Espagne en Ligue des nations : le prodige adolescent Lamine Yamal s’apprête à retrouver les terrains. Jeudi, l’équipe de Luis de la Fuente a porté son impressionnante série d’invincibilité à 43 matches. Elle se prépare désormais à retrouver son arme la plus dangereuse pour la venue de l’Angleterre.

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L’Espagne poursuit sur sa lancée

L’Espagne a conservé son bilan parfait dans le groupe A3 de la Ligue des nations grâce à une victoire tranquille 2-0 face à la Tchéquie, jeudi à Prague. Des buts du duo de l’Atlético de Madrid Alex Baena et Marc Pubill ont permis aux hommes de Luis de la Fuente de signer une cinquième victoire en cinq matches dans cette campagne.

Ce résultat a également porté à 43 matches l’impressionnante série d’invincibilité des champions du monde. Leur dernière défaite remonte à mars 2024, contre la Colombie, ce qui donne la mesure de la tâche qui attend l’Angleterre ce week-end.

De la Fuente donne des nouvelles rassurantes des blessés

La pépite du FC Barcelone Yamal n’a pas fait le déplacement à Prague en raison de douleurs au genou. Il s’agissait de sa première absence avec son club ou en sélection cette saison. Avant jeudi, l’adolescent avait été titularisé lors de 20 matches consécutifs, inscrivant 17 buts et délivrant 13 passes décisives.

Le sélectionneur espagnol a toutefois confirmé que son attaquant vedette était prêt à jouer à Madrid, tout comme Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Real Sociedad, lui aussi de retour.

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« Il y a de bonnes nouvelles, a déclaré De la Fuente après la victoire à Prague. Lamine Yamal se sent bien désormais et a vraiment hâte de rejoindre le groupe [vendredi]. »

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« Mikel va mieux lui aussi. L’un arrivera vers midi et l’autre un peu plus tard, mais tous les deux seront avec nous [pour affronter l’Angleterre]. »

La première place en jeu à Madrid

Pendant que l’Espagne empochait trois points à Prague, l’Angleterre s’est imposée 2-1 face à la Croatie à Wembley. Ce résultat laisse l’Angleterre à trois points de l’Espagne dans le groupe A3.

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Les deux poids lourds ont déjà assuré leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations. La rencontre de dimanche au Metropolitano de l’Atlético de Madrid déterminera néanmoins qui terminera en tête du groupe.

Dans l’attente d’un duel passionnant, De la Fuente a ajouté : « [Ce] sera l’occasion de voir deux des meilleures sélections du monde. Nous voulons conserver cet élan et prolonger cette série. Le fait est qu’à chaque match qui passe, la défaite se rapproche. C’est comme ça, mais nous sommes heureux et nous mesurons ce que nous accomplissons. »

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Un défi immense pour l’Angleterre

L’Angleterre se rend dans la capitale espagnole en sachant qu’elle affrontera sans doute le défi le plus difficile du football international. Mettre fin à une série de 43 matches sans défaite exigera une prestation parfaite, d’autant que le retour de Yamal renforcera une attaque espagnole déjà redoutable.

Le résultat de dimanche déterminera le statut de tête de série des deux équipes pour la prochaine phase à élimination directe. Ravir la première place à l’Espagne enverrait un signal fort de la part de l’Angleterre. Dans le cas contraire, le résultat ne ferait que souligner la domination actuelle de l’Espagne sur la scène internationale.