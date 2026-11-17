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La Fédération anglaise de football s’est officiellement portée candidate à l’organisation de la phase finale de la Ligue des nations l’été prochain, une étape importante dans la préparation de l’Angleterre à l’Euro 2028. Après une victoire spectaculaire contre l’Espagne en phase de groupes, l’Angleterre pourrait accueillir l’élite européenne sur son sol pour le dénouement du tournoi en juin.

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L’Angleterre entre dans la course à l’organisation

L’Angleterre a officiellement manifesté son intérêt pour l’organisation de la phase finale de la Ligue des nations cette saison. La Fédération anglaise de football souhaite accueillir le dénouement de la compétition sur son sol. Les demi-finales et la finale, prévues en juin 2027, se déroulent dans un seul pays hôte, et la Fédération entend obtenir l’organisation de cet événement prestigieux. Mais la concurrence s’annonce rude : la France et l’Espagne ont également contacté l’UEFA pour lui faire part de leur intérêt pour l’organisation des quatre derniers matches, prévus du 9 au 13 juin.

Si la Fédération anglaise souhaite accueillir la compétition, le choix des enceintes reste entouré d’incertitudes logistiques. Le stade de Wembley est traditionnellement privilégié pour les grands événements internationaux de ce type, mais sa disponibilité pendant la période requise suscite des interrogations. Les seuls événements annoncés publiquement au stade national pour le mois de juin sont deux concerts de Sam Fender, programmés après la phase finale de la Ligue des nations.

Selon BBC Sport, la Fédération étudie actuellement ses options afin de s’assurer que les infrastructures répondent aux exigences de l’UEFA pour un tournoi de premier plan réunissant quatre équipes.

Tuchel voit un tremplin vers le succès

Cette candidature intervient dans un climat d’optimisme retrouvé autour de la sélection nationale après une victoire spectaculaire 3-2 contre l’Espagne à Madrid , qui a permis à l’Angleterre de terminer en tête de son groupe. Le sélectionneur Thomas Tuchel estime que disputer la Ligue des nations et éventuellement la remporter donnerait à son équipe un élan psychologique idéal avant l’Euro 2028. Depuis la création de la compétition en 2019, l’Angleterre n’a jamais accueilli sa phase finale. Le Portugal, l’Italie, les Pays-Bas et l’Allemagne ont, eux, déjà organisé les derniers tours du tournoi.

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Après la victoire en Espagne, Tuchel a affiché clairement ses ambitions pour le trophée. « J’ai vu et entendu parler des célébrations au Portugal quand ils l’ont remporté l’an dernier. C’est tout simplement la meilleure préparation possible pour l’Euro. Nous ne nous projetons pas aussi loin, mais c’est un fait », a déclaré le sélectionneur à BBC Sport. « Nous voulons disputer ces matches au plus haut niveau pour faire nos preuves, gagner en confiance et voir où nous en sommes… afin d’ajuster notre jeu là où il faut apporter quelques corrections. C’est précisément à cela que sert la Ligue des nations. Nous voulons la gagner. Mais avant tout, nous devons remporter le quart de finale. »

Place au tirage au sort des quarts de finale

Getty Images

Sa première place dans le groupe garantit à l’Angleterre le statut de tête de série pour le tirage au sort des quarts de finale, prévu ce vendredi. Cet avantage pourrait être déterminant pour aborder les confrontations aller-retour de mars. La Belgique, les Pays-Bas, le Danemark et la Norvège figurent parmi ses adversaires possibles. Une victoire au printemps qualifierait l’équipe de Tuchel pour la phase finale de juin. Elle espérerait alors profiter de l’avantage de jouer à domicile si l’UEFA retenait la candidature de la Fédération anglaise, l’instance préférant généralement que le pays hôte fasse partie des quatre demi-finalistes.